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Интерфакс-АВН

В случае достижения реального перемирия в Ливии можно будет считать, что в Берлине удалось достичь немалого - Косачев (расширенная версия)

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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС - Если берлинские договоренности по Ливии приведут к реальному перемирию, то это уже немало, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В Берлине договорились о перемирии, о введении эмбарго на поставки оружия и о прекращении военной помощи сторонам конфликта. Согласились также создать военный комитет в формате "пять на пять" для обеспечения перемирия. Много это или мало? Если удастся добиться реального перемирия, это действительно немало", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что многосторонняя встреча в Берлине по тематике ливийского урегулирования изначально не обещала никаких прорывов. Это стало очевидным уже по итогам московских переговоров конфликтующих ливийских сторон, которые в итоге так и не согласовали общий документ, пишет Косачев.

"Ведь ливийские оппоненты друг с другом даже не разговаривают, и если чего-то и удалось добиться, то исключительно усилиями множества посредников - сначала в Москве, затем в Берлине. Действующее перемирие будет означать, что международный дипломатический механизм работает, и значит можно двигаться дальше. Очень малыми шагами, но к общей цели", - отметил сенатор.

Он выделил четыре ключевых фактора, которые влияют на происходящее в Ливии.

Первый - внутриливийские противоборствующие силы. "В стране фактическое двоевластие, и говорить об абсолютной легитимности той или иной стороны вряд ли приходится. Одна из сторон имеет поддержку ООН, другая контролирует большую часть территории и ресурсов страны. Это означает, что ситуация не может разрешиться выбором одной "правильной" стороны, но идти нужно исключительно путем сложнейших переговоров и приведения интересов всех сил к единому знаменателю", - полагает сенатор.

Другой фактор - интересы внешних игроков. "Несмотря на наличие очевидных и конфликтующих друг с другом предпочтений внешних сил в ливийском конфликте, шансы заключаются в том, что в этой ситуации нет четкого противостояния держав, типичного для многих других ситуаций. Когда, например, тот же Запад четко занимал сторону сепаратистов в югославском конфликте и защищал метрополии в грузинском и украинском случаях сугубо по политическим интересам, а не по какому-то одному принципу (самоопределение наций или же суверенитет)", - отметил Косачев.

По его мнению, в ливийском случае даже ЕС разделился по своим предпочтениям, но это и дало возможность решать проблему широким охватом, что и делали в Берлине.

"К тому же все, особенно европейцы, едины в необходимости решать миграционную проблему", - заметил он.

Важным фактором также является экономика, прежде всего нефть, считает сенатор.

"Если удастся обеспечить доступ к этому ресурсу всех, то, возможно, легче пойдет и политическое урегулирование. В Берлине, по идее, договорились об этом, но будет ли это реализовано на практике - вопрос", - отметил Косачев.

Однако, решающим, по его мнению, фактором до сих пор "остается ответственность Запада за события 2011 года".

"Вы помните счастливое "вау!" Хиллари Клинтон, узнавшей о том, что толпа растерзала Каддафи? Что стало последствием агрессии Запада, по-своему трактовавшего резолюцию Совбеза ООН. Вот сегодня многострадальная страна и переживает последствия этого "вау!". За которое в очередной раз никто не ответил. А спрашивать уже пора. И предъявлять счета", - считает Косачев.

Участники состоявшейся в минувшее воскресенье конференции по Ливии в Берлине призвали СБ ООН вводить санкции против ответственных за дальнейшие нарушения режима прекращения огня в Ливии, говорится в заявлении, принятом по итогам встречи.

Кроме того, в нем говорится о необходимости соблюдать эмбарго на поставки вооружения в Ливию.

В заявлении также отмечается, что стороны ливийского конфликта должны распустить военизированные формирования и отвести от линии соприкосновения тяжелое вооружение.

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