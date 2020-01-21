Geopolitika.news (Хорватия): новый проект «звездных войн», или мир завтрашнего дня. Часть 1

Руководство НАТО объявило космос новой оперативной сферой помимо суши, моря, воздуха и кибер-пространства. «Космос можно использовать в мирных целях, но его также можно использовать агрессивно», — заявил генсек НАТО. Об освоении космоса, космической гонке и проекте «звездных войн», пишет хорватское издание.

НАТО и космическая операция

Как стало известно недавно, 20 ноября на встрече в Брюсселе руководство НАТО объявило космос новой оперативной сферой помимо суши, моря, воздуха и кибер-пространства. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это решение позволит планирующим органам НАТО запрашивать у союзников использование спутников и космических технологий для совершенствования связи и координации. "Космос - это часть нашей повседневной жизни. Его можно использовать в мирных целях, но его также можно использовать агрессивно. Спутники можно заблокировать, взломать или вооружить. Противоспутниковое оружие может подорвать средства связи и другие услуги, на которые полагаются наши общества, например авиаперевозки, прогнозирование погоды или банковская деятельность. Космос также важен для осуществляемых НАТО сдерживания и обороны. Включая способность осуществлять навигацию, собирать разведданные и обнаруживать пуски ракет", - заявил генсек НАТО. Он также сказал: "Наш подход будет по-прежнему соответствовать нормам международного права. НАТО не намерен развертывать оружие в космосе. Мы оборонительная организация. Но признание космоса в качестве сферы операций поможет нам учесть все аспекты, чтобы обеспечить успех наших миссий". При этом Столтенберг отказался прокомментировать связь между НАТО и возрожденным американским Космическим командованием. Все выше изложенное - лишь продолжение саги о желании человека выйти за так называемые последние границы человечества.

Немецкие "вундерваффе" и наследие Второй мировой войны

Еще в начале 30-х годов ХХ века Германия, СССР и США занимались исследованием космоса, ракетами и их применением. Немцам удалось больше, чем другим. В последние дни Веймарской республики множество специалистов исследовали и разрабатывали ракеты, добиваясь увеличения их дальности. Глава немецкого отдела баллистики и боеприпасов Эмиль Беккер полагал, что в ходе этих исследований создаст новое оружие, которое позволит Германии законно обойти ограничения, закрепленные в Версальском договоре об ограничении вооружений. Беккер собрал команду из таких специалистов, как Вальтер Дорнебергер, Лео Зансен и Вернер фон Браун, чтобы создать ракету, которую можно будет применять, как дальнобойную артиллерию. Специалисты не хотели ограничивать свои исследования военной сферой, но понимали, что это единственный способ получить необходимые средства на их проекты, которые однажды позволят человечеству покорить космос. В итоге всех их собрали в новом центре нацистской Германии по исследованиям и разработкам оружия в Пеемюнде на балтийском побережье. Главным направлением работы центра были проекты, нацеленные на разработку зенитных ракет, таких как "Рейнтохтер" и "Вассерфаль", крылатой "Фау-1" и баллистических "Фау-2", которые можно было применять для так называемых "хирургических ударов" по военным и инфраструктурным целям и для несения ядерных и химических боезарядов. Таким образом, Германия смогла бы преодолеть численное и экономическое преимущество западных союзников, то есть США и Великобритании с одной стороны и СССР с другой. Благодаря разведке западные союзники получили информацию о немецких проектах и летом 1943 года начали операцию "Арбалет". Военно-воздушным силам поставили задачу уничтожить исследовательский центр, где разрабатывалось передовое оружие большой дальности. В результате был нанесен серьезный удар по немецким кадрам, а также инвестициям в исследования. Из-за действий союзников, нехватки средств и постепенного технологического развития большая часть немецких проектов остановилась на экспериментальной стадии. Дальше всего удалось продвинуться в работе над ракетами "Фау-1" и "Фау-2", которые, однако, применялись против сил союзников очень ограниченно.

По мере того как война приближалась к концу, постепенно разгорался новый конфликт. Западные союзники и СССР видели друг в друге угрозу, и поэтому искали любую возможность хоть в чем-то превосходить противника в будущем противостоянии. Так стороны вступили в конкуренцию за немецкие технологии и разработки, а также за основные научные кадры. Западным союзникам удалось добиться особо успеха благодаря операции "Скрепка". В результате смелых действий разведки им удалось завладеть несколькими ключевыми экспертами, такими как фон Браун, которые продолжили свою работу в Соединенных Штатах.

Холодная война и космическая гонка

Холодная война - это всеобъемлющее геополитическое, экономическое, технологическое и идеологическое столкновение между двумя противоположными блоками. Обе стороны в нем использовали любую возможность, чтобы опередить соперника или хотя бы создать видимость своего превосходства. Поэтому начались космические исследования. После того как СССР создал ядерное оружие, кажущегося технологического первенства, принадлежавшего США, не стало. Тогда стороны начали соперничать в области разработок межконтинентальных баллистических ракет и носителей ядерных боеголовок, чтобы получить военное преимущество. Кроме того, начались разработки спутников, которые можно было бы запускать в космос. Советскому Союзу первому удалось сделать это: в начале октября 1957 года он запустил "Спутник". Это имело в большей степени символическое, нежели практическое значение. До этого администрация Эйзенхауэра объявила, что США первыми запустят спутники и только потом это сделает СССР. Успех Советского Союза казался триумфом советского Восточного блока. В СССР начали видеть самую развитую с технологической точки зрения державу, которая в ООН предложила США программу финансирования и кадровой помощи самым отсталым странам в области космических исследований. В США испугались, что отстанут от Советского Союза и попадут в зависимость к нему. Вскоре США предприняли попытку запустить собственный спутник, однако она провалилась, и для Америки это стало публичным унижением. В начале 1958 года США сумели отправить в космос свой первый спутник, хотя решающее первенство по-прежнему удерживал Советский Союз, ведь там смогли отправить в космос первого человека, а также приступили к реализации первой программы по выходу в космос. Гонка завершилась высадкой американцев на Луне и проектом "Аполлон 11", которые закрепили триумф Соединенных Штатов.

Тем временем возникла угроза потенциальной милитаризации космоса. Не исключалась возможность того, что США и СССР создадут космические силы и с их помощью устроят военные базы на Луне, будут запускать военные спутники, строить космические станции и ракеты с ядерными боезарядами для космоса. Поэтому появился Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Его ратифицировали в 1967 году, и в октябре он вступил в силу. Наиболее важным пунктом стал запрет на размещение ядерного или подобного оружия массового уничтожения в космосе. В договоре говорилось, что космические исследования должны проводиться в интересах всего человечества, все государства могут пользоваться космическим пространством, и ни у одной нет права присваивать его и навязывать свой национальный суверенитет оккупацией или подобными действиями. Минус договора в том, что многие статьи написаны весьма абстрактно, и в положениях, связанных с вооружениями, точно не описывается, на какие системы они распространяются. Это открывает возможности для размещения в космосе оружия и военных действий. После высадки американцев на Луне в начале 70-х наступает разрядка, напряженность спадает. США и СССР подписывают договор ОСВ (об ограничении стратегических вооружений) и реализуют совместные космические проекты, такие как "Аполлон" - "Союз". Потом космические исследования утрачивают прежний размах.

Рейган и проект "звездных войн"

С приходом Рейгана к власти в США новая администрация идет на обострение: открываются новые проекты по разработке оружия, а СССР клеймят как "империю зла". В 1983 году Рейган объявил о создании Стратегической оборонной инициативы (СОИ), цель которой - разработка высокотехнологичного лазерного и спутникового оружия. С его помощью США в случае ядерной войны могли бы отразить ядерный удар СССР и легко поразить его ракеты. Система также включала такое оружие, как спутниковые перехватчики (вроде проекта Brilliant Pebbles - "Бриллиантовая россыпь"). Благодаря сотням снарядов из вольфрама они могли бы обезвреживать любую ракету, попадающую в земную атмосферу. В таком случае СССР остался бы беззащитным перед разрушительным американским ядерным ударом и не смог бы ничем ответить. Все это было масштабной пропагандой и психологической кампанией США, которые стремились устрашить и надавить на СССР. Советский Союз, в свою очередь, принялся тратить все больше финансовых средств на новое оружие, способное справиться с американским преимуществом. США не располагали ни средствами, ни уровнем технологического развития, достаточными для того, чтобы описанные системы вооружений стали реальностью. Андропов в СССР развернул операцию РЯН, чтобы узнать, планируют ли США превентивный удар по СССР и каким арсеналом они обладают. План провалился. Тем временем Рейган поднимал ставки, проводя широкомасштабные военные учения, такие как "Опытный лучник 83", на которых в реальных условиях отрабатывались действия вооруженных и разведывательных сил в случае традиционной и ядерной войны. Это оказывало давление на СССР, который все больше тратил на оружие в ущерб экономике, что способствовало ослаблению и распаду СССР. После падения Берлинской стены и распада СССР мир вступил в новый период однополярности, который продлился до середины 2000-х годов, и новых вызовов, предполагающих продолжение космических исследований.

Конец первой части

Доминик Маткович (Dominik Matković)