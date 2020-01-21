Наибольшие единовременные потери за последнее время: новые данные об атаке хуситов на военную базу

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Из Йемена поступают подробности вчерашней атаки, осуществлённой вооружёнными группами «Ансар Аллах» (часто называют хуситами). Напомним, что речь идёт о ракетной атаке, основной целью которой были военнослужащие оккупационных сил – прежде всего, Саудовской Аравии.

В сводках говорится о том, что атака оказалась самой масштабной с прошлогоднего разгрома колонны саудовской национальной гвардии. Тогда трофеев в виде одного только стрелкового оружия хуситы захватили более тысячи единиц.

Если верить последним сводкам, который приходят из Йемена, то в результате атаки хуситов более 110 человек погибли, свыше 70 получили ранения, включая тяжёлые.

Атаке подверглась территория лагеря в Марибе, на которой саудовские военные инструкторы обучают призывников для участия тех в антихуситской коалиции. По данным ближневосточных СМИ, большинство погибших – саудовские военнослужащие и йеменские новобранцы, которые согласились на сотрудничество с Эр-Риядом. По некоторым данным, число набранных рекрутов для обучения саудитами составило около 1,5 тысяч человек. И это наибольшие единовременные потери саудовской и йеменской армии за последнее время.

Известно о том, что помимо ракет представители группировки «Ансар Аллах» применили и снаряжённые взрывными устройствами беспилотники. В сообщениях говорится, что атаки проводились и с помощью ПТРК, что привело к уничтожению нескольких единиц поставленной из Саудовской Аравии.

Президент Йемена назвал эту атаку «трусливым терактом». В Саудовской Аравии заявили о том, что за нанесением удара «стоит Иран».