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ТАСС

Более 600 единиц инженерной техники должно поступить в российскую армию в 2020 году

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Юрий Ставицкий
Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Источник изображения: i60.tinypic.com

Как сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения "продолжается по всем направлениям"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская армия должна получить в этом году более 600 единиц инженерной техники в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в преддверии Дня инженерных войск, который отмечается 21 января.

"В 2020 году в рамках гособоронзаказа планируется поставка более 600 единиц инженерной техники. При этом непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям", - сказал Ставицкий в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Красная звезда".

По его словам, продолжаются работы по созданию робототехнических комплексов для инженерных войск, в том числе многофункционального комплекса разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ, предназначенного для разминирования местности и управляемого дистанционно.

Генерал также сообщил, что сейчас проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) на базе танка Т-72Б3. "Машина оснащена боевым модулем для поражения живой силы и легкобронированной техники противника", - уточнил он.

Кроме того, в настоящее время создается новый танковый мостоукладчик МТУ-2020. "В отличие от состоящих на снабжении войск мостоукладчиков грузоподъемность нового увеличена до 60 тонн, что обеспечит переправу, в том числе танков Т-14 "Армата"", - сказал Ставицкий.

Ставицкий добавил, что техническое переоснащение новыми образцами позволит повысить уровень выполнения задач инженерного обеспечения в среднем до 30%.

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