Комитет из представителей Сараджа и Хафтара будет работать над устойчивостью перемирия в Ливии

Берлин. 19 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Внешние игроки, имеющие влияние на конфликтующие стороны в Ливии, договорились избегать шагов, которые могут привести к возобновлению боевых действий, заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ситуация непростая. Ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 февраля в Москве", - сказал он журналистам по итогам Берлинской конференции по Ливии.

По словам Лаврова, стороны конфликта "договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия".

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