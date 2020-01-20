В Москве указывают на проблемы с соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии

Берлин. 19 января. ИНТЕРФАКС - Оружейное эмбарго в отношении Ливии соблюдается с трудом, заявил в воскресенье спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Теоретически, конечно, принималось решение в свое время. Другое дело, что трудно было выполнять, имею в виду, что есть силы, которые не признают ни международное право, ни резолюцию Совета Безопасности ООН. Есть и экстремистские, и террористические организации", - сказал он журналистам в Берлине в воскресенье.

Так Богданов ответил на вопрос, достаточно ли существующих запретов на поставки оружия сторонам или же нужны дополнительные меры.

"Много оружия осталось еще с прежних времен. Я думаю, что оружия, которое уже есть в Ливии может хватить на многие годы войны, если не будет политической воли самих ливийцев вооруженные военные действия, соблюдать режим прекращения огня, как это было достигнуто на базе российско-турецкой инициативы", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Богданов продолжил: "Мы исходим из того, что будет развиваться политический процесс, переговоры. Потому что везде мы подчеркиваем, во всех документах, потому что это позиция ООН и участников берлинского процесса, что это урегулирование ведомо, принадлежит самим ливийцам и сами ливийцы должны решать судьбу собственной страны".