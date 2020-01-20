На Украине заявили о продолжении работы по выяснению случившегося с Boeing в Иране

Власти Киева не остановятся в расследовании авиакатастрофы украинского самолета в Иране, пока не выяснятся все обстоятельства трагедии, а виновные не будут наказаны. Об этом в воскресенье, 19 января, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю <…> Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет с телами 11 погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве. Отмечается, что на взлетно-посадочной полосе присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, председатель правительства Алексей Гончарук и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Сначала Иран отрицал свою причастность к инциденту, но 11 января признал, что лайнер был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». В Корпусе стражей исламской революции объяснили, что система ПВО страны приняла лайнер за крылатую ракету, а у оператора связи было пять секунд на принятие решения и он сделал неправильный выбор.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с Зеленским принес извинения, выразил соболезнования и пообещал наказать виновных. 14 января стало известно об аресте нескольких человек по данному делу.