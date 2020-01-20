Вертолеты Leonardo пополнят парк учебных машин Пентагона

В рамках программы по совершенствованию системы подготовки вертолетчиков (Advanced Helicopter Training System) Пентагон выделил 176,473 млн долларов на приобретение 32 легких учебно-тренировочных вертолетов Leonardo AW119K (изначально именовались Augusta A.119 Koala). По условиям контракта с вертолетным дивизионом Leonardo Helicopter компании Leonardo, ранее AgustaWestland Corporation, вертолеты должны быть поставлены в октябре 2021 года и получить американское официальное военное обозначение TH-73A.

В тендере ВМС США на новый легкий учебно-тренировочный вертолет конкурентами являлись три модели - американский Bell 407GXi, франко-немецкий Airbus Helicopters H135 и итальянский AW119K под условным обозначением TH-119. Специальная версия, разработанная крупнейшей компанией Leonardo, одержала победу и в скором времени станет заменой для учебных Bell TH-57B/C. Используемые для подготовки в Пентагоне Bell TH-57B/C Sea Ranger стоят на вооружении с 1985 года и к концу 2023 года они подлежат списанию. Вертолетные эскадрильи учебного авиационного крыла ВМС США будут оснащаться новыми машинами TH-73A, производство которых началось в Филадельфии на головном предприятии AgustaWestland Philadelphia Corporation. Новую винтокрылую технику также получит подразделение по подготовке летчиков-инструкторов.

AW119K или по американской классификации TH-73A является одномоторным вертолетом, оснащенным бортовой радиоэлектронной аппаратурой, позволяющей работать как в условиях визуальных полетов VFR, так и с использованием пилотажно-навигационных приборов в соответствии с правилами полета по приборам IFR (Instrument flight rules), преодолевая ограничения VFR. Он разработан согласно требованиям ВМС США и охватывает широкий спектр обучающих программ, включая различные режимы посадки, стационарный полет, ночной полет с применением очков ночного видения, использование боевой техники, навигации, перевозки внешних грузов. AW119K пригоден для работы в сложных погодных условиях и с плохой видимостью, снабжен современной системой безопасности. Цифровая кабина Genesys Aerosystems оснащена панелями управления для пилота и инструктора, допуская проведение полета с учетом IFR, навигации и возможностей автопилота. Винтокрылая машина имеет максимальный взлетный вес 2850 кг и оснащается одним турбовальным двигателем Pratt&Whitney Canada PT6B-37A мощностью 1000 л. с. Вертолет обладает высокими летными характеристиками и новой авионикой, может выполнять не только учебные задачи ВМС США, но и эксплуатироваться, выходя за рамки тренировок.

Ирина Дронина