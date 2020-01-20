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Интерфакс-АВН

В Инженерных войсках появятся водолазы - замначальника

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Водолазы. Архивное фото
Водолазы. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - В Инженерных войсках принято решение о подготовке водолазов-саперов, сообщил замначальника войск генерал-майор Константин Смешко.

"Начальник войск совсем недавно принял решение по подготовке водолазов, которые займутся выполнением задач инженерного обеспечения под водой. У нас саперов, которые бы имели статус водолазов, пока не было", - сказал Смешко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В настоящий момент обезвреживанием взрывоопасных предметов на воде занимаются специалисты ВМФ и МЧС.

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Россия
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