В Инженерных войсках появятся водолазы - замначальника

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - В Инженерных войсках принято решение о подготовке водолазов-саперов, сообщил замначальника войск генерал-майор Константин Смешко.

"Начальник войск совсем недавно принял решение по подготовке водолазов, которые займутся выполнением задач инженерного обеспечения под водой. У нас саперов, которые бы имели статус водолазов, пока не было", - сказал Смешко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В настоящий момент обезвреживанием взрывоопасных предметов на воде занимаются специалисты ВМФ и МЧС.