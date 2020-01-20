60 лет назад в СССР на боевое дежурство встала первая в мире МБР Королева

20 января 1960 года принята на вооружение первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, разработанная в Конструкторском бюро Сергея Павловича Королёва.

В 1953 году году коллектив Сергея Павловича Королёва начал разработку модели новой ракеты Р-7 повышенной мощности.

Ракету такого типа не был готов сделать никто в мире, кроме коллектива С. П. Королёва. Четыре боковых блоков двигателей делали ракету уникальной и придавали отличный от других ракет вид - солидный вид устремлённого в космос корабля с широким коническим основанием, переходящим в цилиндр и заканчивающимся остриём конуса, смотрящим в небо.

Первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования был осуществлён в СССР в августе 1957 года с космодрома Плесецк. Пройдя несколько тысяч километров, ракета попала в точно заданный район.

«Управление предстартовыми пусковыми операциями осуществлялось из подземного бункера, который находился в 200 м от стартовой площадки на глубине около 8 м. Бункер состоял из 5 помещений. В самом большом, снабжённом 2 морскими перископами, были установлены пульты контроля управления и пожаротушения. А позже здесь же установили и пульт управления спутником Земли. Одно из помещений бункера предназначалось для членов Госкомиссии, почётных гостей и специалистов ракетостроения. Оно также имело 2 перископа», - пишут М.Ю.Ларин и С.В.Шалункина.

Несмотря на первые неудачи, в целом испытания ракеты прошли успешно. СССР навсегда стал обладателем самой мощной и надёжной ракеты в мире. С такой ракетой можно было: и поражать оружием территорию США, и перевозить тяжёлые грузы, и запускать искусственные спутники земли, и бороздить космические пространства.

И далее вышеуказанные авторы пишут о том, что специалисты отзываются о ракете Р-7 как об очень надёжном изделии: «Она надёжна на четыре девятки, что значит 99,99 успешных запусков», о том, что с 1957 года Р-7 претерпела 12 модернизаций. В зависимости от назначения она называлась «Спутником», «Востоком», «Молнией», «Союзом». Но все эти ракеты остаются всё на той же «семёрке» - самом совершенном носителе» конструкции С. П. Королёва. Сегодня это надёжная ракета-носитель «Союз. «Баллистическая ракета Р-7 в варианте ракеты-носителя и космический ракетный комплекс на её основе – очень удачные продукты отечественного ракетостроения. Кроме того, они оказались настолько востребованными и пригодными для разных модификаций, что это сделало Р-7 вечной для применения.

Началась эксплуатация ракеты Р-7 в 1950-х годах и продолжается до настоящего времени, правда, в более совершенных вариантах. Супернадёжность королёвской Р-7 была за годы её существования неоднократно доказана, а сравнительно невысокие затраты производства позволяют говорить о её долговременном применении. Атомный боезаряд для МБРР-7 был создан в КБ-11 (Арзамас-16) под руководством С. Г. Корчагина. Изготовление первых ракет велось на Опытном заводе № 88 в селе Подлипки (ныне город Королёв Московской области). Серийное производство ракет развернулось в 1958 году на Куйбышевском авиазаводе №1, производство маршевых двигателей первой и второй ступеней осуществлялось тоже в Куйбышеве (ныне Самара) на моторостроительном заводе №24.

С созданием ракеты Р-7, рассказывает ТВ Звезда, США уже не могли проводить мировую политику вседозволенности, пользуясь трудной досягаемостью своей территории для СССР. С появлением ракеты Р-7, оснащённой ядерным оружием, с учётом отсутствия в то время технических средств, способных сбить ракету, отдалённость территории США перестала стимулировать пиратское поведение Америки по отношению к другим странам.