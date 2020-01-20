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Интерфакс-АВН

Мирное соглашение между афганскими талибами и США может быть заключено до конца января

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Американские войска в Афганистане
Американские войска в Афганистане.
Источник изображения: William Tremblay / армия США

Дубай. 18 января. ИНТЕРФАКС - Афганские талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) рассчитывают на заключение мирного соглашении с США до конца января, сообщил пакистанской газете The Dawn представитель талибов в Дохе (Катар) Сухаиль Шахин.

"Переговоры продолжаются, но проект соглашения уже есть. В том, что касается условий соглашения, обсуждать уже нечего, осталось лишь назначить дату подписания мирного соглашения, но это дело нескольких дней", - сказал он.

"Мы настроены оптимистично. Может быть, нам удастся подписать соглашение, самое позднее, к концу этого месяца", - добавил Шахин.

Представитель талибов отметил, что в дни, предшествующие подписанию соглашения с США, представители движения согласились снизить военную активность. Цель этого шага, по его словам, состоит в том, чтобы создать безопасную обстановку для вывода иностранных войск из Афганистана.

Шахин напомнил, что в рамках переговоров состоялись три встречи, четвертая, возможно, пойдет в субботу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Пакистан
США
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