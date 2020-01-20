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Интерфакс-АВН

Турция готовит отряды сирийцев в поддержку правительству национального согласия Ливии - ТВ

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В Ливии после свержения тирании – война всех против всех. Фото Reuters
В Ливии после свержения тирании – война всех против всех. Фото Reuters.

В Триполи прибыл турецкий спецназ

Дубай. 18 января. ИНТЕРФАКС - Турция подготовила четыре отряда сирийцев для отправки в Ливию, сообщает в субботу межарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на собственные источники.

По его данным, в каждый отряд входят по 35 человек, специально обученных ведению боевых действий в городских условиях. Командуют ими сирийцы, имеющие турецкое гражданство.

Собеседники телеканала отметили, что правительство национального согласия Ливии подписало соглашения с тремя турецкими гражданскими контрактными компаниями, а также соглашение о поставках турецких бронеавтомобилей и танков, несмотря на эмбарго на поставки вооружений.

Кроме того, продолжает "аль-Арабийя", в Триполи прибыл турецкий спецназ, в задачу которому поставлено обеспечение защиты правительства национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Работают в Ливии и 25 сотрудников турецкой разведывательной службы, которые собирают данные о Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

В конце ноября правительство национального согласия Ливии и Анкара подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Сирия
Турция
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