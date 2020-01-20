Обработка данных орбитального телескопа "Спектр-Р" завершится в 2021 году - ФИАН

Общий объем полученных данных - шесть петабайт, на их основе создадут общедоступную базу данных. Стоимость работ - около 200 млн рублей

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - Обработка данных, полученных в ходе работы орбитального телескопа "Спектр-Р", завершится летом 2021 года, сообщила "Интерфаксу" замдиректора Физического института имени Лебедева РАН Лариса Лихачева.

"В 2021 году, в середине года, мы заканчиваем итоговый отчет, это большой труд будет из нескольких томов состоять. Но главное в том, что мы делаем банк данных проекта "Радиоастрон", - сказала Лебедева.

"Мы формализуем и структуризируем абсолютно все данные, чтобы широкая публика могла обратиться и тот, кто заинтересован, мог сам попробовать обрабатывать данные, полученные с помощью спутника и большого количества наземных антенн", - добавила она.

По словам замдиректора института, общий объем данных составляет около шести петабайт.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", стоимость работ составит 198 млн рублей.

Орбитальный телескоп "Спектр-Р", разработанный НПО им.Лавочкина, был запущен в рамках проекта "Радиоастрон" в 2011 году. Основная научная программа аппарата была завершена в 2013 году, после этого он работал по открытой научной программе, принимая заявки на основании открытого конкурса.

Основная цель проекта заключалась в проведении фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. По итогам работы телескопа было опубликовано около сотни научных статей в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях.

Благодаря работе телескопа удалось установить, что ядра квазаров как минимум в десять раз ярче, чем показывали наземные наблюдения. Также "Спектр-Р" позволил ученым заметно продвинуться в изучении плазмы. Помимо этого, телескопу удалось открыть новый эффект рассеяния.