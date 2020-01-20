В Америке вновь говорят о превосходстве России в области разработки гиперзвукового оружия

США были лидерами в области гиперзвукового оружия десять лет назад, но два прототипа потерпели неудачу, программы были отменены и сейчас стране нужны годы, чтобы восстановить позиции.

Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

«У нас были две программы, два прототипа. Они не очень хорошо работали. Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы», - рассказал Хайтен, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

Он призвал ускорить процесс восстановления программ, чего, по его словам, пока не делается.

В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса «воздух - земля». Параллельно США создают гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил.