«Наш контингент - это силы добра»: США не планируют выводить войска из Ирака

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Американские войска не намерены покидать Ирак. Об этом заявил на брифинге в субботу помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман:

В настоящее время у нас нет планов по выводу войск из Ирака… Мы все еще хотим быть друзьями и партнерами суверенного и процветающего Ирака.

При этом он добавил, что американский контингент – это «силы добра», и это «очевидно». Находясь в Ираке, они способствуют участию НАТО в борьбе против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Хоффман сообщил, что министерство обороны Соединенных Штатов не получало никаких указаний насчет вывода воинского контингента. Наоборот, по его мнению, он должен оставаться в этом ближневосточном государстве, чтобы помогать в обеспечении безопасности и превращении Ирака в «процветающую страну».

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявлял о недопустимости вывода американского контингента из Ирака. Он предупредил Багдад: если там решат требовать, чтобы войска США покинули страну, то столкнется с более суровыми санкциями, чем те, что были введены против Ирана. Такое требование он называет «враждебной и неприемлемой позицией».

Трамп также добавил, что США выведут войска только тогда, когда Ирак оплатит построенную на его территории за американские деньги военно-воздушную базу.

Напомним, что резолюцию о выводе американских войск из Ирака принял парламент этой страны.