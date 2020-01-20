Бомбардировщик BBC США B - 52 H попрощался со своими ядерными бомбами

Руководство Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки подтвердило сообщения о том, что стратегические бомбардировщики B-52 H больше не подлежат оснащению гравитационными ядерными бомбами B61-7 и B83-1.

Директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых обнаружил обновленную информацию о ядерных снарядах для B-52H в последней версии Инструкции BBC 91-111, под названием «Правила безопасности для стратегических бомбардировщиков США». В документе разъясняется, что AGM-86B — американская крылатая ракета класса «воздух — земля», разработанная корпорацией «Боинг» в рамках программы ALCM («Air-Launched Cruise Missile») с боеголовкой W80-1 является единственным оставшимся утвержденным ядерным оружием для американского бомбардировщика, стоящего на вооружении ВВС США с 1955 года.

Решение командования ВВС о снятии ядерных бомб с вооружения бомбардировщиков B-52H продиктовано обеспокоенностью по поводу их уязвимости на фоне постоянно совершенствующихся современных систем ПВО, пояснив, что «поскольку характер современной войны изменился, изменились и наша тактика и вооружение».

В дальнейшем Военно-воздушные силы ожидают, что будущая крылатая ядерная ракета воздушного базирования (LRSO) заменит AGM-86B. В отличие от AGM-86B, LRSO также является предполагаемым вариантом вооружения для перспективного стратегического бомбардировщика -невидимки B-21 Raider, в настоящее время находящегося в разработке.

Крылатая ракета воздушного базирования полностью заменит AGM-86B в 2030 году.

Принятие на вооружение КРВБ LRSO намечено на середину 2020-х годов, а к 2030-му они должны полностью заменить весь имеющийся парк ракет ALCM, которые до этого момента будут сохраняться на вооружении американских военно-воздушных сил, пройдя модернизацию по программе LEP (Life Extension Program) с целью продления жизненного цикла ракет.

Лина Маякова