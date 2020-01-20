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Интерфакс-АВН

Проект стратегии безопасности Украины предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский
Избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo, Evgeniy Maloletka

Киев. 17 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны", рассмотренная на заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского в пятницу, предусматривает меры по уменьшению вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях", - сообщается на официальном сайте главы государства.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

"Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина", - отмечается в сообщении.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре 2019 года, где получил положительную оценку.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных и возможностей, которые сделали бы вооруженную агрессию против Украины невозможной путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами-членами ЕС и НАТО, США, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что проект был разработан в соответствии со ст. 26 закона "О национальной безопасности Украины". В основу легла избирательная программа президента, а к подготовке были привлечены государственные органы, Национальный институт стратегических исследований, общественные институции и иностранные эксперты.

Данилов отметил, что Стратегия "станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их обеспечения".

В частности, по его словам, речь идет о стратегии человеческого развития, стратегии военной безопасности, стратегии общественной безопасности и защиты, стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии экономической, экологической, информационной безопасности, стратегии кибербезопасности, национальной разведывательной программы, стратегии по вопросам внешнеполитической безопасности, стратегии по вопросам государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом и других.

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