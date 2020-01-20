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Интерфакс-АВН

Сирийская армия уничтожила в Идлибской зоне деэскалации 50 боевиков - Минобороны РФ

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Идлиб архивное фото
Идлиб архивное фото.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Хмеймим (Сирия). 17 января. ИНТЕРФАКС - Подразделения Вооружённых сил Сирии отразили в Идлибской зоне деэскалации несколько атак противника, уничтожены 50 боевиков, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

"Подразделения Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики удержали занимаемые позиции. При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль", - сказал Боренков на брифинге в пятницу.

Он уточнил, что атаки боевики предпринимали с вечера четверга, 16 января.

"В Идлибской зоне деэскалации, вопреки введенному с 14:00 9 января 2020 года режиму прекращения огня, боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) при поддержке других незаконных вооруженных формирований, начиная с 21:40 16 января, предпринимали атаки с целью прорыва позиций правительственных сил", - сказал Боренков.

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