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Военное обозрение

В Индии уверены, что США не введут санкции за покупку С-400 у России

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Источник изображения: topwar.ru

В индийских СМИ выходят материалы, в которых выражается «чувство глубокого удовлетворения» тем, что определена точная дата (конкретный год) поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Индию. Напомним, что всё последнее время в Индии беспокоились относительно того, что поставки С-400 «Триумф» для нужд индийской армии могут и вовсе сорваться из-за санкционного давления со стороны Соединённых Штатов Америки.

В индийской прессе отмечается, что в России уже началось производство ЗРК С-400 в рамках контракта с индийской стороной. При этом в сообщениях со ссылкой на российское министерство обороны сказано, что все зенитные ракетные комплексы поступят в Индию к 2025 году.

Так, индийское издание Times of India, не скрывая позитива по этому поводу, пишет о том, что в марте министр иностранных дел Индии совершит визит в РФ и дополнительно обсудит все параметры поставки российских ЗРК на индийскую территорию.

Отдельно в СМИ Индии говорится о том, что "Индии удалось преодолеть недомолвки с США по поводу контракта с Россией". В Нью-Дели при этом уверены, что США на Индию накладывать своих санкций из пакета CAATSA за приобретение С-400 у России не собираются. На чём конкретно основывается такая уверенность, сказать сложно. Видимо, в Индии всерьёз считают, что с США в этом плане можно о чём-то договориться так, что те завтра или послезавтра не возьмут свои слова обратно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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