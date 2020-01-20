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Интерфакс-АВН

Россия не видит четких сигналов от США по ДСНВ - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. 17 ноября 2017
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. 17 ноября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС - Россия готова к продлению договора СНВ без каких-либо предварительных условий, но от США никаких внятных сигналов о такой же готовности пока не поступает, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы выступаем за продление договора СНВ-3 без каких-либо предварительных условий. Надеюсь, что нас американцы услышали - мы много раз об этом говорили. Но пока никаких от них четких, внятных сигналов мы не видим", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в Москве.

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

5 февраля прошлого года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.

В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

Однако в МИД РФ, комментируя публикацию госдепартаментом данных о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений США, заявили, что "объявленный США результат достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".

В МИД также указали, что представленные Вашингтоном цифры достигнуты "за счёт односторонней переквалификации четырёх "шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения", в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена Договором о СНВ".

Как заявляет российская сторона, примененная США процедура переоборудования части носителей позволяет им сохранять возвратный потенциал "в количестве около 1300 боевых блоков".

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Лавров Сергей
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Trident
Военные учения
СНВ-3
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