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Военное обозрение

Репортёры США: Отсутствие пострадавших американских военных после иранского удара по базам США - неправда

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Источник изображения: topwar.ru

В американской прессе появляются материалы, в которых говорится, что первоначальное заявление Пентагона об отсутствии жертв и пострадавших на американских базах в Ираке после иранских ракетных ударов – неправда. Так, военный обозреватель в Defense One утверждает, что пострадавшие в результате ракетной атаки среди американских военных всё-таки были, но Минобороны США пока об этом умалчивает.

Ссылка идёт на данные репортёров в Кувейте и ФРГ, куда на днях доставили в общей сложности 11 американских военнослужащих именно из Ирака. Утверждается, что они проходят диагностическое обследование, и им назначается курс лечения.

В материалах американских репортёров говорится о том, что у военнослужащих есть телесные повреждения, у многих (из 11 доставленных в медицинские учреждения третьих стран) – сотрясение мозга различной степени.

При этом американские пользователи, комментируя эту информацию, выражают недоумение по поводу того, зачем при достаточно лёгких травмах оказалось необходимо эвакуировать этих военных в Кувейт и Германию. Основной вопрос: неужели в Ираке не создано госпиталей, где военнослужащим могли бы оказать своевременную квалифицированную медпомощь? Это при учёте того, что власти самих США заявляли о направлении в Ираке миллиардов долларов на обеспечение и обслуживание собственных военных. В США считают, что в "сложившихся условиях", оставлять пострадавших американских военных на лечении в Ираке "может быть опасно".

Напомним, что удар был нанесён по двум американским базам силами КСИР. Операцию в Иране назвали «Мученик Сулеймани» - в качестве ответа на устранение американцами командующего силами «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

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Ирак
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Кувейт
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