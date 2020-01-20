11 американских военных пострадали во время иранских ударов по двум авиабазам США в Ираке

Вашингтон. 17 января. ИНТЕРФАКС - 11 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы в результате иранского ракетного удара по двум иракским базам, где размещались американские войска, сообщает сайт Defense One.

"В целях предосторожности некоторые военнослужащие были перевезены с авиабазы Аль-Асад в Ираке в Региональный медицинский центр Ландштуль в Германии, другие были отправлены в лагерь Арифджан (Кувейт) для дальнейшего обследования", - заявил полковник Майлз Кэггинс, представитель военного командования США в Багдаде.

Ожидается, что военные после лечения вернутся к службе в Ираке.

В свою очередь, еще один неназванный источник сообщил, что некоторые военнослужащие получили сотрясения мозга в ходе иранской атаки.

"Примерно через неделю после нападения некоторые военнослужащие все еще испытывали некоторые симптомы сотрясения мозга", - заявил источник.

Он добавил, что об этом стало известно только в последние 24 часа.

Как сообщалось, в ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Министр обороны США Марк Эспер накануне сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них 12 достигли целей: 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом инфраструктуре баз были нанесены лишь "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники, утверждал шеф Пентагона.