М16 – трудный дебют

Американские солдаты во Вьетнаме обвиняли в гибели своих боевых товарищей создателей штурмовой винтовки

Известный американский эксперт в вопросах стрелкового оружия Петер Кокалис, комментируя очередную программу Пентагона по созданию «винтовки будущего», посоветовал исходить из того, что АR-15 (в версии) М16 будет служить американским военным еще долгие годы. Вопрос, по его мнению, не в том, что оружейники не могут предложить что-то лучшее, а в том, что предлагаемые ими образцы не имеют столь радикальных преимуществ, чтобы замена привычной и отработанной «АРки» стала бы целесообразной.

И ходя в ряде служб и принимаются штурмовые винтовки других систем, его прогноз пока что сбывается – ожидать в обозримом будущем отказа от АR платформы не приходится. Многочисленные претензии к М16 хорошо известны. Однако справедливости ради нужно отметить, что большинство из них, в результате всесторонней доводки этого оружия, не актуально.

Сегодня М-4 А3 – это вполне приличный штурмовой карабин – точный, легкий, с хорошей эргономикой, с приемлемой степенью надежности. Но это, можно сказать, вершина эволюции АR-платформы.

Дебют же М16, надо признать, был совсем непростым. Напомним, что боевое крещение винтовки состоялось в весьма непростых условиях джунглей Индокитая. Где и «вылезло» большинство «болячек» этого оружия.

Первые эпизоды боевого применения М16 весьма воодушевили американских военных – пули, выпущенные из нее на коротких дистанциях (которые и являлись основными при боях в джунглях), наносили чудовищные ранения. Невысокая отдача и прекрасная точность делали стрельбу из нее весьма комфортной. Но восторги очень быстро прошли, когда «операторы» М16 столкнулись с многочисленными отказами винтовок в бою.

Достаточно часто происходили задержки при стрельбе из-за недосыла патрона, или из-за застревания стрелянной гильзы в патроннике. Отметим, что конфигурация патрона, применяемого в винтовке, такова, что его поверхность имеет большую площадь трения. В отличие, например, от советских патронов 7,62х39 или 5,45х39, где за счет конусности гильзы трущаяся поверхность минимальна. Но для извлечения патрона 5,56х45 с практически цилиндрической гильзой требуется большее усилие (при том, что затворная рама с затвором у М16 имеет значительно меньший вес, чем затворная группа АК, и, соответственно, меньшую инерцию).

При этом в войска во Вьетнаме патроны пошли с порохом, более дешевым, чем тот, которым они снаряжались при тестовых испытаниях. Он обеспечивал большее давление в момент выстрела, в результате чего гильзу часто поддувало, и затворной группе просто не хватало энергии, чтобы вытянуть ее из патронника. К этому можно присовокупить плохой уход за винтовками самих военнослужащих. И дело был не в разгильдяйстве или лености американских солдат. Просто создатели «АРки», из чисто рекламных соображений, позиционировали ее как «самоочищающуюся». И простодушными Джи-Ай этот рекламный трюк был принят за чистую монету. Возможно, что футуристичный для того времени облик винтовки заставлял верить в ее фантастические способности. Но как бы то ни было, на десять М16, поступающих в войска, полагалось только два набора для чистки. То есть, поначалу винтовки если и чистили, то делали это редко и недостаточно усердно. Кроме того, как выяснилось, стволы винтовок обладали капиллярным эффектом и втягивали влагу, которой изобиловали вьетнамские джунгли.

Если учесть что патронники и стволы винтовок были «черными», то есть не хромированными, то сочетание влаги, высоких температур и разрушительного воздействия порохового и капсюльного нагара быстро выводили винтовку из строя. Гильзы зачастую просто «пригорали» в патронниках и их приходилось с трудом выбивать оттуда. Американские солдаты заявляли, что из-за отказов винтовки гибли их боевые товарищи и обвиняли в этом ее создателей. Известно, что конструктор М16 Юджин Стоунер очень болезненно переживал эти обвинения.

Впрочем, большинство этих проблем были решены - М16 получила досылатель, обеспечивающий принудительное закрытие затвора, винтовки стали чистить, их стволы и патронники – хромировать. И более тщательно подбирать пороха. Впрочем, чувствительность к качеству боеприпасов присутствует и сегодня.

Но в целом, это уже вполне надежная и рабочая винтовка. Недаром, наиболее боевые подразделения армии Великобритании, такие как САС, СБС, или коммандос, несмотря на весь свой патриотизм, вооружились АРками, вместо L85.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",