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Интерфакс-АВН

Число пусков "Союзов" с космодрома Плесецк для Минобороны будет увеличено в 2020 году - РКЦ "Прогресс"

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Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск космического аппарата на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

Самара. 16 января. ИНТЕРФАКС - Количество запусков ракет-носителей "Союз" для нужд министерства обороны с космодрома Плесецк в 2020 году увеличится, сообщил генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Что касается министерства обороны, об этом мы говорить не будем, там тоже будет определенный подъем по количеству пусков с Плесецка в этом году, но без деталей", - сказал Баранов журналистам в четверг.

В 2019 году боевые расчеты Космических войск ВКС провели с Плесецка еще шесть запусков ракет "Союз-2" легкого и среднего классов.

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  • В новости упоминаются
Проекты
2020-й год
Плесецк
Союз-2 РН
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