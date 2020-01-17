Число пусков "Союзов" с космодрома Плесецк для Минобороны будет увеличено в 2020 году - РКЦ "Прогресс"

Самара. 16 января. ИНТЕРФАКС - Количество запусков ракет-носителей "Союз" для нужд министерства обороны с космодрома Плесецк в 2020 году увеличится, сообщил генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Что касается министерства обороны, об этом мы говорить не будем, там тоже будет определенный подъем по количеству пусков с Плесецка в этом году, но без деталей", - сказал Баранов журналистам в четверг.

В 2019 году боевые расчеты Космических войск ВКС провели с Плесецка еще шесть запусков ракет "Союз-2" легкого и среднего классов.