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Независимое военное обозрение

Убийство генерала – эпизод в борьбе Америки с врагами

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Госсекретарь Майк Помпео
Госсекретарь Майк Помпео.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожение Касема Сулеймани, командующего силами специального назначения «Кудс», входящими в Корпус стражей исламской революции (КСИР) и проводящими операции за пределами Ирана, является только частью масштабной стратегии Вашингтона по сдерживанию противников США. «Она распространяется и на Россию с Китаем», - подчеркнул 70-ый глава внешнеполитического ведомства Америки.

Такое заявление Помпео сделал 13 января, выступая с докладом «Восстановление сдерживающего потенциала, на примере Ирана» перед профессорско-преподавательским составом, сотрудниками студентами Института Гувера Стэнфордского университета.

Политик обвинил предыдущие американские администрации, как демократические, так и республиканские, в поощрении подрывных действий Ирана, и в общих словах поведал аудитории, каким образом федеральное правительство планирует реализовывать политику сдерживания Тегерана и других противников США и как это соотносится со Стратегией национальной безопасности Америки.

«Президент Трамп и структуры, обеспечивающие национальную безопасность восстановили потенциал сдерживания Ирана. Наш противник должен понимать, что мы не только способны нанести ему огромный ущерб, но и готовы сделать это. С позиции силы в такой мере Америка еще никогда не противодействовала Ирану», - объявил госсекретарь. Он также заявил, что «доктрина сдерживания не ограничивается Ираном». «Она действует повсюду, где необходимо защищать свободу», - сказал Помпео, приведя в качестве примеров возобновление поставок американского оружия Украине, которая борется с пророссийскими сепаратистами, и выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео подчеркнул, что принятие Трампом решения об уничтожении генерала Солеймани было совершенно оправдано, поскольку он был самым жестоким и несущим смерть террористом в мире после Усамы бен Ладена. Он также отметил, что под руководством командира сил «Кудс» Тегеран и его приспешники спровоцировали и организовали акты насилия, которые привели к появлению миллионов мигрантов и к гибели сотен тысяч граждан Сирии, дестабилизировали ситуацию в Ливане и в Ираке, а также стали причиной смерти более шестисот американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

В своем докладе Помпео не говорил о том, готовил ли Сулеймани нападения на американские посольства в ряде стран, однако, отвечая на вопрос одного из студентов университета, повторил свое предыдущее заявление, согласно которому именно непосредственная угроза жизни дипломатов и персонала посольств и стала причиной уничтожения командира «Кудс».

Государственный секретарь упомянул и о пребывании американского военно-морского флота в Южно-Китайском море и расширении в его акватории масштабов военно-морских учений в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается различными странами, и повышение тарифов на китайский импорт. По его словам, все это – часть нового подхода федеральных властей к формированию и реализации внешней и военной политики США.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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