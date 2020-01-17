За боевой машиной — на лыжах. В Юрге военных учат быстрее передвигаться по сугробам

Отдельные тренировки предусмотрены для стрельбы — тоже на лыжах — из положения стоя, лежа и с колена

Военные встают на лыжи, захватывают подготовленные экипажем боевой машины пехоты тросы и встают в колею, которую оставляет машина. За одной БМП обычно едут четыре человека, держась за трос по двое.

Это учения по лыжной подготовке военнослужащих мотострелкового подразделения в составе 41-й общевойсковой армии.

Такой способ предназначен для ускоренного продвижения по глубокому снегу и позволяет быстрее двигаться как личному составу, так и грузам.

"Это позволяет после наступательного рывка или контратаки не терять время на спешивание, а сразу быть готовыми к бою, без лишних промедлений занимая позиции и выполняя боевую задачу", - рассказывает командир мотострелкового подразделения Центрального военного округа майор Александр Жданов.

Для стрельбы прямо на лыжах - из положения стоя, лежа, с колена - для военнослужащих предусмотрены отдельные тренировочные программы.

Источник изображения: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Особая подготовка

Благодаря четким движениям мотострелков со стороны кажется, что такой способ передвижения прост. Тем не менее, чтобы овладеть техникой, нужно долго тренироваться. Обычно военнослужащие выполняют такое упражнение в разгрузочных жилетах, с оружием, а это немалый дополнительный вес - около 30 кг.

Сложность представляет и пересеченная местность. Ее неровности особенно трудно заметить, находясь прямо позади движущейся БМП, поэтому солдат должен всегда контролировать положение тела.

"Главное - держать равновесие, ноги согнуть и ожидать, может, где-то бугорок или ямка, может кинуть влево или вправо. Тогда успеваешь поймать баланс, иначе можно упасть", - говорит заместитель командира подразделения старший сержант Павел Влас.

Многое зависит и от экипажа самой БМП. Слишком резкие повороты и быстрые остановки добавляют сложности для следующих за ней солдат. Кроме того, важно держать приемлемую для них скорость.

Источник изображения: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Для достижения лучших результатов мотострелки несколько раз в месяц проходят таким образом дистанции от 10 до 20 км. У каждого военнослужащего есть собственный комплект снаряжения. Лыжи, применяемые в боевой обстановке, нужны особые - у них увеличенные длина, ширина и, соответственно, вес. Они оснащены универсальным креплением для любой обуви. Используют военные и обычные, спортивные лыжи. После выпадения первого снега лыжная подготовка занимает особое место в учениях мотострелков соединения.

Глубокий снег

"Передвижение солдат без лыж вообще невозможно с большой скоростью в условиях глубокого снега. В таком случае теряется не только маневренность, но и маскировка", - отмечает Жданов.

Данная техника перемещения использовалась в годы Великой Отечественной войны. Тогда в условиях глубокого снега стрелковые части Красной армии цепляли к танкам волокуши и перемещались на них. Позднее таким способом доставляли на позиции продовольствие, боеприпасы и даже крупную боевую технику.

С появлением и распространением БМП оказалось, что эти машины не менее эффективны, в том числе и при передвижении по глубокому снегу. Этот фактор был использован, в частности, при разработке программ тренировок и подготовки личного состава.

Андрей Березкин