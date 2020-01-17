«Российские военные в шапках-ушанках, американцы в шлемах и с оружием»: в сети комментируют фото из Сирии

Источник изображения: ВКонтакте/Новости Сирии

В сети появились фотографии, на которых запечатлена встреча военнослужащих США и российской военной полиции на севере Сирии. Речь идёт о том самом случае, который в ряде СМИ представили как «препятствование со стороны американцев осуществлять патрулирование российскими военными полицейскими».

На фотографии видно, что разговор россиян и американцев произошёл на одной из дорог. По последним сведениям, это район автомобильной трассы в районе сирийского города Кобани, в котором преимущественно проживают этнические курды. В конце прошлого года американский военный контингент покинул свою базу в этом районе, фактически бросив объект и часть имущества. Теперь же американцы периодически появляются на маршруте, по которому патрулирование ведётся российскими и турецкими военными.

Эту фотографию комментируют как российские, так и американские пользователи сети. Отмечается, что у российских военнослужащих нет оружия, а вот американцы со своими автоматическими винтовками не расстаются даже в такой ситуации.

Несколько комментариев от пользователей социальных сетей:

Военные ВС РФ – в шапках-ушанках и без автоматов, зато американцы – полный комплект: винтовки, шлемы и даже чёрные очки. Базуки на плече ещё не хватает.

Судя по фото, там присутствуют ещё и турецкие военные. Видимо, это была встреча совместного российско-турецкого патруля с американцами. И американцы пытались выяснить у турок: "Парни, вы за кого?" Но в разговор вступили русские в шапках: "Отойдите, они с нами".

А слева в кадре - курдские подростки, которые никак не поймут, в кого в такой ситуации кидаться камнями.