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Военное обозрение

Генерал КСИР: Заявления о том, что «Боинг» был сбит из соображений нацбезопасности – неправда

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Источник изображения: topwar.ru

В Иране опубликовано заявление генерала КСИР Амира Али Хаджизаде по поводу сбитого украинского «Боинга». В телеобращении иранский генерал, который ранее взял ответственность за удар по пассажирскому авиалайнеру на себя, заявил о том, что отрицает нанесение удара по самолёту «в целях национальной безопасности». При этом иранский генерал комментирует вопрос о том, почему признание со стороны КСИР факта удара по самолёту произошло не сразу, а спустя три дня с момента катастрофы.

Амир Али Хаджизаде:

Заявления о том, что самолёт был сбит из соображений нацбезопасности – неправда. Если бы мы немедленно сказали правду, то репутация нашей системы ПВО оказалась бы полностью скомпрометированной. Наши бойцы сами бы сомневались в ней, сомневались бы во всём, даже в самих себе.

Генерал настаивает на технической составляющей в этой ситуации.

Американские СМИ, комментируя это заявление иранского генерала, пишут о том, что генерал пытается объяснить ситуацию не человеческой ошибкой (ошибкой расчёта зенитного ракетного комплекса), а именно техническим фактором.

Ранее в Иране заявляли, что причиной нанесения удара по «Боингу-737» Международных авиалиний Украины стали проблемы со связью, и боевому расчёту пришлось принимать решение в условиях крайне ограниченного времени и ожидания возможного ракетного удара со стороны американцев.

На этом фоне другой иранский генерал - замначальника Генштаба ВС Ирана - поднял вопрос возможного использования «третьей стороной» средств радиоэлектронной борьбы, которые и могли стать главной причиной нанесения удара по пассажирскому самолёту, который расчёт ЗРК "Тор" принял за американскую крылатую ракету.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Украина
Компании
Boeing
Проекты
Тор ЗРК
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