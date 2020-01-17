Американские военные возобновляют совместные операции с Ираком - газета

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает New York Times.

Как заявили изданию два американских военных чиновника, совместные операции военных США с Ираком возобновились в среду.

По их словам, военные хотят возобновить операции против ИГ как можно скорее, чтобы ослабить любую "пропаганду о победе" со стороны организации, после того как совместные действия США и Ирака были приостановлены.