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Интерфакс-АВН

Американские военные возобновляют совместные операции с Ираком - газета

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Флаги США и Ирака
Флаги США и Ирака.
Источник изображения: world.time.com

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает New York Times.

Как заявили изданию два американских военных чиновника, совместные операции военных США с Ираком возобновились в среду.

По их словам, военные хотят возобновить операции против ИГ как можно скорее, чтобы ослабить любую "пропаганду о победе" со стороны организации, после того как совместные действия США и Ирака были приостановлены.

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Страны
Ирак
США
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