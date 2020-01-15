США выделят Киеву в 2020г более $1млрд, передадут еще три катера Island - украинский посол

Киев. 14 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Посол Украины в США Владимир Ельченко заявляет, что в 2020 году Вашингтон планирует выделить Киеву более $1млрд помощи.

"Нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны. Что касается более конкретных цифр на этот год, то всего в 2020 году предусмотрено выделение на сумму $250 млн со стороны Пентагона и еще почти $450 млн по линии Госдепа США, это уже экономическая помощь. Следовательно, в общем у нас получается так, что в этом году общая помощь со стороны США - 698 млн долларов и чисто военная оборонная помощь - 365 млн долларов", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Дипломат пояснил, что $250 млн уже выделены, еще $50 млн будут выделены при условии выполнения определенных условий и использования первой части суммы, и еще почти $50 млн - остатки с прошлых годов, которые еще не реализованы. Таким образом, подчеркнул Ельченко, общая сумма помощи от США на этот год - более $1млрд.