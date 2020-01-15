Заслуженный пилот РФ прокомментировал ситуацию с ударом по «Боингу» из ЗРК «Тор»

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Наиболее острой темой последних дней в международной информационной среде остаётся тема с нанесением удара по «Боингу-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Речь идёт о нанесении удара по пассажирскому лайнеру с применением ракет зенитного комплекса «Тор» подразделения ПВО КСИР Ирана.

По крайней мере, сам Иран признал факт нанесения удара, отметив, что самолёт был сбит непреднамеренно. Иранские официальные лица, напомним, заявили, что оператор ЗРК перепутал самолёт с крылатой ракетой в условиях ожидания возможного ракетного удара со стороны американцев.

«Военное обозрение» попросило заслуженного пилота Российской Федерации, члена совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», Юрия Скрынника прокомментировать ситуацию.

«ВО»:

Юрий Михайлович, по вашему мнению, мнению опытного пилота, мог ли иранский расчёт зенитного ракетного комплекса перепутать только что взлетевший гражданский авиалайнер с крылатой ракетой?

Юрий Скрынник считает, что такая ситуация возможна в случае постановки помех.

Заслуженный пилот РФ:

Если наводились помехи, а делать это могли, например, американцы – как ответ на ракетный обстрел иранцами своих военных баз – то метка у оператора комплекса могла отображаться не как конкретный самолёт, а как неопознанный летающий объект. Если транспондер самолёта работает, то отображается вся информация, включая данные о высоте и скорости полёта, о номере рейсе. Сегодня такая информация автоматически транслируется на специализированные сайты, где фактически каждый может её отследить. У оператора имеется таблица с данными о рейсах. Но если ставились помехи, то оператор комплекса перестал получать достоверную информацию. Давайте не будем забывать, что всё это происходило в тот момент, когда иранские системы ПВО были приведены в высшую степень готовности. А потому любой неопознанный летающий объект мог быть воспринят как цель, как та же американская ракета. К сожалению, в таких условиях от совершения ошибки никто не застрахован. В своё время Украина сбила российский лайнер над Чёрным морем. Во время учений украинские войска сами использовали систему радиоэлектронных помех, что и привело к удару по пассажирскому самолёту.