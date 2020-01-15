Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress по новой инструкции ВВС США больше не подлежат оснащению ядерными бомбами.

"Исключаются (ядерные авиабомбы) B61-7 и B83-1 из разрешенной комплектации вооружений B-52H", – передает "Интерфакс" текст документа.

Эти авиабомбы остаются у бомбардировщиков B-2 Spirit.

B-52H разрешено нести крылатые ракеты воздушного базирования AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1, которую в перспективе предполагается заменить новой крылатой стелс-ракетой.

Решение о снятии ядерных авиабомб с вооружения B-52H связано с уязвимостью самолетов на фоне улучшающихся современных систем ПВО.

Напомним, в октябре B-52H Stratofortress сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота ВМФ России в Калининградской области, а чуть ранее – бомбардировку Крыма.

Сергей Гурьянов