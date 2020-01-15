Промсвязьбанк: наша цель – финансовая устойчивость предприятий ОПК

ЦАМТО, 14 января. Банк ПСБ является участником всех ключевых площадок, на которых обсуждается проблематика отрасли. Ниже представлено интервью руководителя корпоративного бизнеса Промсвязьбанка (ныне банк ПСБ) Олега Минаева главному редактору журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко.

– Сейчас уже можно подвести предварительные итоги года. Олег Александрович, задачи, которые поставил перед собой банк на текущий год, решены?

– Год еще не закончен, и мы работаем засучив рукава, однако уже сейчас можно с уверенностью говорить, что задачи, выполнение которых мы заложили на этот год, будут реализованы в полном объеме. Есть определенные сложности в процессах, где не все зависит всецело от нас, но и они будут решены. Банк полностью справляется с возложенными на него функциями. Будучи опорным банком, мы обладаем отраслевой специализацией, участвуем в ключевых государственных проектах по развитию ОПК, а также четко следуем стратегии развития банка – все это дает свои плоды.

– А что можно сказать по части финансово-экономических показателей?

– Чистая прибыль ПСБ по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,97 миллиарда рублей. В розничном кредитовании банк продемонстрировал рост на 49% с начала года, до 145 миллиардов рублей. Цифры говорят сами за себя. Это выше целевых показателей, заложенных на этот год. Помимо этого, банк активно входит в сегмент ОПК. Это новая история ПСБ. Результаты нашей работы закономерно отражены в последних финансово-экономических показателях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банк удвоил свой кредитный портфель с предприятиями ОПК, и сейчас он составляет более 400 млрд. рублей. Около четверти кредитов из этой суммы выдано в рамках нашей уникальной программы льготного кредитования под 6,5%. Более чем в 1,5 раза увеличилось количество сопровождаемых контрактов ГОЗ (сегодня 50% – прим. ред.), при этом технически и организационно банк уже сегодня способен обеспечить качественное сопровождение ГОЗ в 1,52 раза больше.

– В своем прошлом интервью журналу "Национальная оборона" вы отметили, что существующее определение "банк" не до конца отражает суть ПСБ. Законопроект, определяющий Промсвязьбанк в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, изменит правовой статус банка? Какие изменения предусматривает этот документ?

– Госдума приняла во втором чтении законопроект о наделении ПСБ статусом опорного банка для оборонного сектора. С данной инициативой выступило Правительство Российской Федерации. Законопроект наделяет кабинет министров полномочиями устанавливать объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для оборонно-промышленного комплекса и соответствующих уполномоченных банков, в рамках государственного оборонного заказа. Опорный банк создан для поддержки оборонной отрасли России, повышения эффективности и прозрачности расчетов при исполнении гособоронзаказа.

Это результат планомерной и пошаговой стратегии государства. Новый законопроект фиксирует этот статус, значимость и особую роль банка для оборонки. Сейчас мы успешно сопровождаем половину всего гособоронзаказа, и условия, которые мы предлагаем промышленности, сегодня вне конкуренции. Но мы готовы к еще большей ответственности вплоть до 100% в плане обеспечения качественного и оперативного сервиса по сопровождению новых контрактов.

– На выплату процентов по кредитам банкам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд. рублей. ПСБ готов предложить комплексный подход к снижению закредитованности оборонного сектора экономики. Что для этого требуется?

– Действительно, сегодняшняя ситуация в оборонно-промышленном комплексе характеризуется сильной закредитованностью. Проблема возникла не за один год. Одна из стратегических задач банка – решение этого вопроса. Уже сейчас ПСБ активно кредитует ОПК по сниженной ставке. Это позволит предприятиям меньше тратить на обслуживание кредитов и больше вкладывать в будущее развитие. Наша программа льготного кредитования позволяет экономить 20% платежей в течение года. Повышение эффективности самих предприятий, поддержка НИОКР со стороны государства, возможно частичное прощение долгов – здесь необходим комплексный подход.

– Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, курирующий вопросы развития военно-промышленного комплекса, предложил списать 600-700 млрд. рублей долгов ОПК перед банками. Какова позиция ПСБ и перспективы такого развития ситуации?

– Списание долгов – это только одна из возможных мер для снижения закредитованности оборонной отрасли. Конкретные детали и механизм процесса подлежат глубокому анализу, чтобы ситуация не повторилась вновь. Долги ОПК – это общая проблема, которую необходимо решать сообща. Наш вклад в ее решение позволит снизить остроту долговой нагрузки. И по мере того как банк будет принимать контракты по гособоронзаказу, станет увеличиваться и лимит по объему льготных кредитов.

– В 2019 году Промсвязьбанк принял участие во всех масштабных российских выставках и салонах вооружений. Какие знаковые договоренности были достигнуты в рамках этих мероприятий? Как складываются отношения с отраслью?

– Банк традиционно участвует во всех профильных мероприятиях. Это и Международный авиационно-космический салон "МАКС", и Международный военно-технический форум "АРМИЯ", а также другие мероприятия с участием представителей отрасли. Мы повысили узнаваемость банка, достигли важных договоренностей, подписали целый ряд контрактов и соглашений. Отдельно стоит отметить, что для работы с гособоронзаказом была построена система для проведения расчетов, создано специальное подразделение, сформирован штат специалистов. Можно сказать, что ПСБ – "диверсифицированный" банк, и такая бизнес-модель помогает проводить сравнительный анализ ОПК и рыночного сектора, новые бизнес-модели, расширять управленческие, экспертные и маркетинговые компетенции. Рынок это видит и постепенно делает свой выбор в сторону работы и сотрудничества с ПСБ.

– Вы наладили партнерские связи с предприятиями и уже имеете в своем портфеле совместные успешно реализованные проекты. В отрасли еще остаются проблемы, в решении которых банк может быть задействован?

– Банк является участником всех ключевых площадок, на которых обсуждается проблематика отрасли, например, вопросы диверсификации. Главой государства поставлена задача перед оборонно-промышленным комплексом увеличить долю гражданской продукции от общего объема производства российского ОПК. Причем эта продукция должна быть высокотехнологичной, мы не должны повторять ошибки прошлого. Над этим работают профильные министерства и ведомства.

Мы являемся активным и деятельным участником этого процесса, обсуждаем вопросы, неразрывно связанные с финансированием, продвижением, субсидированием. Составляем с предприятиями дорожные карты по выходу из сложных финансово-экономических ситуаций. Мы видим свою исключительную роль в качестве консолидатора отрасли, носителя эксклюзивных знаний. Наша задача – помочь каждому предприятию с учетом технических возможностей и возможностей производства найти ту нишу, которую оно может занять на рынке со своей конкурентоспособной гражданской продукцией.

Процесс несколько осложняется тем, что предприятия ОПК достаточно долгое время жили за счет гособоронзаказа. Это данность, и она сложилось исторически. Вопрос сбыта для них всегда был решен, ощущение рынка и востребованности продукции отсутствовало. ПСБ способен помочь в этом, становясь точкой входа для рыночных клиентов и соединения с производственниками. Уверены, такой подход даст эффект, который все ожидают.

– К процессам диверсификации могут привлекаться компании малого и среднего бизнеса?

– В контур диверсификации могут входить различные совместные предприятия, проекты между МСБ и предприятиями ОПК. Мы должны содействовать образованию таких альянсов. В настоящее время все значимые для рынка компетенции, развитие и внедрение инноваций, выявление перспективных продуктов, выстраивание сети дистрибуции во многом сосредоточены в малом и среднем бизнесе. МСБ во всем мире является движущей силой экономики. На примере нашей клиентской базы мы видим, что существует огромный потенциал для вовлечения их в цепочки кооперации. Грамотная, осознанная конверсия, повышение финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса будут способствовать развитию отрасли и экономики России в целом.

– Процесс перевода счетов и контрактов в ПСБ уже завершен? Как выполняется график передачи кредитов ОПК?

– Переводы счетов продолжаются. Мы четко следуем графику. По части кредитов ситуация следующая. Часть была передана, но этот процесс немного притормозился в связи с обширной доработкой концепции и корректировке мер по списанию долгов предприятиям ОПК на уровне руководства страны и профильных ведомств.

– Долгосрочная стратегия банка предполагает какие-то коррективы? На какие целевые показатели вы ориентируетесь?

– Безусловно, у банка существует программа стратегического развития. Она рассчитана до 2023 года, мы продолжаем наращивать компетенции как в части обслуживания гособоронзаказа, так и в работе с промышленностью. Мы хотим развиваться качественно, оптимизируем структуру расходов. Конечно, основной целью любой банковской организации является извлечение прибыли, но в нашем случае это не главная цель. Мы ориентируемся на высокий уровень сервиса и бесперебойность работы, поддержку промышленности и реального сектора экономики. В своем новом статусе оборонного банка мы, разумеется, не отказываемся от старых клиентов, продолжаем функционировать как универсальный банк. Работа с разными отраслями промышленности позволяет нам наращивать компетенции, быть в тренде, дает возможность предоставлять качественные продукты на основе глубокого понимания потребностей.

Интервью опубликовано в журнале "Национальная оборона" №12, 2019