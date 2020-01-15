Неизвлечённые уроки: в Израиле рассказали о ситуации на авиабазе «Хацор» после наводнения

Источник изображения: ВВС Израиля

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, военная база «Хацор», пострадавшая во время ливней, снова выполняет свои функции в полном

объеме. На базе возобновлены все учебные и боевые полеты.

Информация о наводнении, которое произошло на прошлой неделе, появилась только в этот понедельник. До этого о нем не упоминали из-за запрета военной цензуры. Причем в первом сообщении название базы не упоминалось, говорилось лишь о некой авиабазе Армии обороны Израиля в Негеве. Было также указано, что ущерб нанесен нескольким самолетам и подземным ангарам. По некоторым данным, в водных потоках "утонули" три истребителя F-16C/D, еще пять получили повреждения, но, как утверждается, техники их уже вернули в строй.

Причиной наводнения стал выход из берегов реки, протекающей неподалеку от базы. Как утверждает издание Walla News, ссылаясь на компетентный источник, руководство базы предполагало затопление боевых самолетов в подземных ангарах, предназначенных для их хранения. Меры по спасению техники не были предприняты, чтобы не подвергать угрозе жизни израильских военнослужащих.

Хотя точный ущерб от наводнения точно еще не подсчитан, он может составлять до нескольких миллионов долларов.

Это уже не первый подобный случай на авиабазе «Хацор». Ранее ее затапливало в 1992 и 2013 годах. Уроков для себя командование базой из тех случаев не извлекло.