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Военное обозрение

«Пусть противник не спит по ночам»: в США гордятся новой ПКР NSM

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Источник изображения: topwar.ru

В конце прошлой недели заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен выразил обеспокоенность по поводу «скорости», с которой «потенциальные противники» Россия и Китай пытаются обогнать США в качестве ведущей в мире военной державы.

На этом фоне General Dynamics раскрыла новые подробности о возможностях оружейных систем, установленных на борту литоральных боевых кораблей (LCS) ВМС США класса Independence. В недавнем пресс-релизе, цитируемом изданием Defence Blog, сотрудник компании Стэн Кордан хвастался высоким потенциалом ударной ракеты морского базирования, получившей обозначение NSM.

С его слов, на учениях Griffin, проходивших в октябре минувшего года близ Гуама, литоральный корабль USS Gabrielle Giffords показал, каких выдающихся результатов может достичь «небольшая команда очень талантливых людей за очень короткое время».

Комментируя успешный испытательный запуск ракеты с борта USS Gabrielle Giffords в октябре, командующий ВМС США контр-адмирал Джоуи Тинч гордился тем, что LCS класса Independence с новым вооружением «дает потенциальным противникам еще одну причину не спать по ночам»:

Пусть противник не спит по ночам.

NSM, разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace, представляет собой противокорабельную ракету большой дальности действия, способную поражать цели на расстоянии от 185 до 555 км. В настоящее время она устанавливается на борту LCS типа Freedom и Independence ВМС США. Производство ракеты для нужд США поручено Raytheon.

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Проекты
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LCS-2
Военные учения
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1 комментарий
№1
15.01.2020 14:34
что то цифры сомнительные
0
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