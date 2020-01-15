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Интерфакс-АВН

Заявление Трампа о подготовке Ираном удара по четырем посольствам США стало новостью для госдепартамента - CNN

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США не располагал информацией о том, какие именно посольства США имел в виду президент Дональд Трамп, когда заявлял, что Иран готовил удары по четырем американским загранпредставительствам, сообщил телеканала CNN, ссылаясь на источники из Госдепа.

Трамп, оправдывая спецоперацию против иранского военачальника Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате авиаудара американского беспилотника, заявлял, что тот планировал удары по четырем посольствам США.

Госдепартамент не предупреждал ни одно из посольств США о конкретной угрозе. Ведомство направило предупреждение всем посольствам до нанесения удара по Сулеймани, но в нем не говорилось о неминуемом нападении, сказал высокопоставленный чиновник Госдепа.

Другой источник из госдепартамента сообщил телеканалу, что был "ошарашен", когда администрация оправдала удар по Сулеймани.

Сомнений в достоверности оглашенной президентом информации добавил министр обороны США Марк Эспер, считает CNN.

"Я не собираюсь обсуждать разведданные", - сказал Эспер CNN, отметив, что Трамп не ссылался на конкретную разведывательную информацию.

В то же время, в интервью CBS глава Пентагона недвусмысленно заявил, что он не видел никаких разведданных, которые подтверждали бы заявление Трампа о четырех дипмиссиях.

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