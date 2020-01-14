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Интерфакс-АВН

Соглашение по Ливии предполагает соблюдение перемирия в любых обстоятельствах и нормализацию ситуации в городах - СМИ

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В Ливии после свержения тирании – война всех против всех. Фото Reuters
В Ливии после свержения тирании – война всех против всех. Фото Reuters.

Рим. 13 января. ИНТЕРФАКС - Соглашение по Ливии, которое, как ожидается, обе стороны конфликта могут подписать по итогам переговоров в Москве, предполагает поддержание перемирия без каких бы то ни было условий.

"Участники межливийских мирных переговоров в Москве... договорились: гарантировать безусловное соблюдение прекращения огня, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 00:00", - говорится в черновом варианте соглашения, опубликованного изданием The Libya Observer.

Кроме того, соглашение предлагает определить линию разделения сил, так как это гарантирует устойчивость режима прекращения огня. В нем также идет речь о реализации мер для стабилизации ситуации и нормализации жизни в Триполи и других ливийских городах.

Также в нем говорится о прекращении всех наступательных операций и движению к деэскалации военной напряженности и о назначении людей, ответственных за участие в переговорах по военным вопросам, а также - на тему экономики, безопасности и за политический диалог.

Помимо этого, документ предполагает, что стороны гарантируют безопасную доставку и распространение гуманитарной помощи нуждающимся.

В сообщении издания не уточняется, был ли этот текст изменен перед тем, как был направлен на подписание сторонам переговоров.

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Страны
Ливия
Россия
Проекты
2020-й год
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