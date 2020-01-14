Непогода нанесла удар по ВВС Израиля - потеряны три F-16

Из-за сильных дождей затопило авиабазу ВВС на юге Израиля. Всего повреждено 8 истребителей F-16C/D, пять из них легко, они уже вернулись к полётам, но три повреждены сильнее.

Точные данные о размере ущерба военным ведомством пока не называются, но речь идет о миллионах долларов.

По информации командования ВВС Израиля, вследствие сильных дождей ручьи в районе базы ВВС на юге страны вышли из берегов и затопили несколько защищённых ангаров (ДАТАК) базы. Несколько находившихся там самолётов получили повреждения. Отмечается, что истребители будут отремонтированы в ближайшие дни, при этом указывается, что причинённый ущерб оценивается в несколько миллионов шекелей.

«ВВС расследует случившееся и проверяет, была ли возможность предотвратить данное происшествие», - говорится в сообщении.

Высота воды в ангарах превысила 1 м, в некоторых достигала 1,5 м, что потребовало эвакуацию из них персонала. Среди прочего, бойцы эвакуационно-спасательного подразделения ВВС снимали солдат с крыши одного из затопленных объектов.