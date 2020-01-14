Путин обсудил с Моди двустороннюю российско-индийскую повестку, ситуацию в Ливии и районе Персидского залива - Кремль

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы развития стратегического партнерства между двумя странами, ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня обозначен принципиальный настрой на дальнейшее развитие российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что был "затронут ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии".

Согласно сообщению, были "подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге".

В сообщении отмечается, что "лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников".