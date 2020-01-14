Войти
Интерфакс-АВН

Путин обсудил с Моди двустороннюю российско-индийскую повестку, ситуацию в Ливии и районе Персидского залива - Кремль

373
0
0
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © EPA-EFE/HARISH TYAGI

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы развития стратегического партнерства между двумя странами, ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня обозначен принципиальный настрой на дальнейшее развитие российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что был "затронут ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии".

Согласно сообщению, были "подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге".

В сообщении отмечается, что "лидеры обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Ливия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
ШОС
Похожие новости
20.06.2016
Стратегический партнер России
12.11.2014
Выход из хаоса — часть I
05.08.2013
Семь раз отмерить
19.06.2013
В поисках своего пути
08.01.2013
Военно-техническое сотрудничество России с Индией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 09:16
  • 3
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии