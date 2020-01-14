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Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс

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Открытие международного военно-технического форума "Армия-2017"
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2017".
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Тор» представляет собой мощную систему противовоздушной обороны. Ей требуется всего несколько секунд, чтобы обнаружить цель и атаковать ее, отмечается в издании. Сейчас «Тор» находится на вооружении целого ряда стран, в том числе и Ирана, по ошибке атаковавшего украинский самолет.

Иран признал, что одно из его подразделений противовоздушной обороны совершило ошибку. Очевидно, украинский самолет стал мишенью зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства, который Иран купил у Москвы.

Несмотря на протесты со стороны Израиля и США, в 2007 году Россия совершила первые поставки "Торов" в Иран, который с тех пор продолжил расширять свой арсенал этими мощными зенитно-ракетными комплексами. По оценкам, в настоящее время в распоряжении Ирана находится около 30 "Торов", хотя точные цифры неизвестны.

"Тор", по классификации НАТО - SA-15, представляет собой мощную систему противовоздушной обороны малой дальности. Первые его разработки были выполнены перед распадом Советского Союза, и тогда "Торы" использовались для поражения летательных аппаратов и беспилотников. Владимир Путин не жалеет денег на оборонную промышленность, и при нем "Тор" был усовершенствован. Его самая современная модель называется "Тор-М2У".

"Тор-М2У" имеет гусеничное шасси и новейший радар, способный обнаруживать одновременно до 48 целей. Каждая машина снабжена восемью ракетами, которые запускаются вертикально. "Тор-М2У" способен за несколько секунд сбить любую воздушную цель на расстоянии от 1 до 15 км. Этой машиной, которая может работать в любых погодных условиях, управляют три человека.

Системе требуется всего несколько секунд, чтобы обнаружить цель и атаковать ее. Запущенная ракета взрывается вблизи от цели, так что ее осколки повреждают двигатели, топливные баки и другие части. "Тор-М2У" очень эффективен. Во время испытаний он сбил 100% своих целей.

По заявлению его разработчиков, система может эффективно бороться против дистанционных, баллистических и крылатых ракет, а также авиационных бомб, управляемых высокоточных снарядов, самолетов-истребителей, вертолетов или разведывательно-ударных беспилотников.

"Торы" производятся на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" (в 1 200 километрах от Москвы), который входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Это одна из крупнейших в мире компаний военно-промышленного комплекса.

В настоящее время Китай и Индия ведут переговоры о покупке нового "Тора". Производители улучшают систему, чтобы иметь возможность устанавливать ее на корабли и сбивать ракеты противника над поверхностью воды.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Аргентина
Израиль
Индия
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Tор-М2
Тор-М1
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Персоны
Путин Владимир
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NATO
БПЛА
Тор ЗРК
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1 комментарий
№1
14.01.2020 08:40
Цитата, q
По заявлению его разработчиков, система может эффективно бороться против дистанционных, баллистических и крылатых ракет

А что такое "дистанционная ракета"?
0
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