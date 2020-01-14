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ЦАМТО

Сингапур намерен закупить в США истребители F-35 "Лайтнинг-2" – DSCA

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Выкатка F-35B из сборочного цеха
Выкатка F-35B из сборочного цеха.
Источник изображения: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 13 января. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Сингапуру в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 12 самолетов F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость закупки может составить 2,75 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 9 января.

Правительство Сингапура обратилось к США с запросом о поставке до 12 самолетов F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) (твердый заказ на 4 самолета F-35B STOVL с опционом на приобретение 8 дополнительных); до 13 двигателей F-135 (включая 1 запасной) компании Pratt & Whitney.

Запрос также включает системы радиоэлектронной борьбы; системы командования, управления, связи, компьютеризации и разведки / связи, навигации и идентификации C4I / CNI (Command, Control, Communications, Computer and Intelligence / Communications, Navigational и Identification); оборудование автономной глобальной системы материально-технической поддержки ALGS (централизованная система, которая контролирует состояние и поддержку парка F-35); автономную информационно-логистическую систему ALIS; системы обучения F-35; обеспечение применения вооружения и других подсистем; специальные инфракрасные ловушки F-35; центр перепрограммирования; логистику в соответствии с потребностями F-35; разработку / интеграцию программного обеспечения; перегонку самолетов с предприятия в Форт-Уэрте (шт.Техас) на базу начальной подготовки с дозаправкой в воздухе (при необходимости).

В запрос также включены запасные части и компоненты; вспомогательное оборудование; инструмент и испытательное оборудование; оборудование для подготовки и обучения личного состава; техническая документация; инженерная, техническая и логистическая поддержка со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики.

Как заявлено, данная продажа соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку Сингапур является важным партнером в сфере обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, данная продажа согласуется с инициативами США по обеспечению ключевых союзников в регионе современными системами, которые повысят совместимость с ВС США и уровень безопасности.

Как отмечается, продажа F-35 увеличит парк боевых самолетов ВВС Сингапура и усилит их возможности в сфере обороны от воздушных и наземных угроз, станет эффективным средством сдерживания для защиты границ страны и обеспечит вклад в ходе совместных операций с другими союзниками и партнерами.

Основными подрядчиками программы выбраны компании Lockheed Martin Aeronautics и Pratt & Whitney Military Engines. На текущий момент информация об офсетных программах, связанных с продажей отсутствует.

Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.

Комментарий ЦАМТО:

Как сообщал ЦАМТО, министр обороны Сингапура Нг Энг Хен 1 марта 2019 года заявил о намерении приобрести партию из четырех истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2" с опционом на покупку 8 дополнительных самолетов. Решение было принято по итогам проведенной в течение 5 лет командованием ВВС Сингапура совместно с оборонным научно-техническим агентством DSTA (Defence Science and Technology Agency) технической оценки вариантов замены состоящих на вооружении F-16. Версия F-35B с коротким взлетом и посадкой была признана оптимальной для применения в ограниченном пространстве Сингапура.

Планы МО Сингапура предусматривают поставку на начальном этапе четырех F-35 с опционом на покупку еще восьми в случае, если будет принято решение продолжить приобретение. Поставка первой партии F-35B, в частности, позволит оценить возможность эксплуатации самолетов в жарком и влажном тропическом климате, определить, имеются ли какие-либо неблагоприятные воздействия на радиопоглощающее покрытие самолета, проработать экономически эффективные меры по профилактическому обслуживанию и ремонту.

В настоящее время ВВС Сингапура эксплуатируют около 20 самолетов F-16C и 40 самолетов F-16D Блок.52/52+, приобретенных в 1990-е гг. и модернизированных в Израиле. Версия "D" оптимизирована для выполнения задач радиоэлектронной борьбы. На вооружении ВВС также имеется 40 многоцелевых истребителей F-15SG.

Как предполагается, F-16 будут списаны после 2030 года.

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