Войти
Интерфакс-АВН

Трамп может уже в текущем году сократить численность американских войск в Афганистане - чиновник администрации

345
0
0
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo, Gregory Bull

Вашингтон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп планирует в 2020 году сократить численность американского воинского контингента в Афганистане вне зависимости от того, удастся ли Соединенным Штатам добиться соглашения с движением "Талибан" (запрещено в России), заявил советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Мы снова оказались в ситуации, когда ведем переговоры с талибами. Афганские силы работают лучше, и, я думаю, что в ближайшее время мы будем в состоянии, независимо от того, будет ли достигнута это сделка, сократить наше военное присутствие в Афганистане", - сказал он в интервью порталу Axios.

В ответ на вопрос о том, возможно ли заключение соглашения с талибами до президентских выборов в США, О'Брайен сказал: "Я не сужу о том, когда состоятся выборы, но, я думаю, что в этом году, возможно, сделка состоится".

"Мы работаем над этим. Но это должна быть хорошая сделка", - добавил чиновник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
23.12.2019
Неизбежные войны: как США готовятся к вмешательству
16.12.2019
"Американцы что-то скрывают": сколько США потратят на войну
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
25.03.2019
"Шедевр" цвета хаки
16.01.2018
"Сделаем Египет снова великим": зачем Каиру столько оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.01 08:40
  • 1
Clarín (Аргентина): конфликт между Ираном и США. Как работает «Тор» – мощный зенитный ракетный комплекс
  • 14.01 08:40
  • 26
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 14.01 08:38
  • 2
Это было ужасно: датский сержант рассказал о ракетном ударе по базе США
  • 14.01 08:37
  • 4
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 14.01 08:09
  • 5
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 14.01 06:14
  • 10
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 14.01 04:25
  • 1
Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии
  • 14.01 03:41
  • 9
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 14.01 01:15
  • 6
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М
  • 14.01 01:14
  • 1
Иран строит «авианосец»
  • 14.01 01:01
  • 17
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 14.01 01:00
  • 11
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 20:36
  • 23
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 18:25
  • 1
Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения
  • 13.01 18:14
  • 1
Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии