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РИА Новости

Противник "движется быстрее". Пентагон о росте мощи России и Китая

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Генерал Джон Хайтен
Генерал Джон Хайтен.
Источник изображения: © AP Photo / Nati Harnik

МОСКВА, 12 января/ Радио Sputnik. Генерал ВВС США, заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил о том, что американские вооруженные силы рискуют в будущем отстать в развитии от России и Китая.

Он отметил необходимость военного развития "теми же темпами", что и у противников.

"Нам нужно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай, который движется с невероятной скоростью. Так что мы должны быть уверены, что мы развиваемся как минимум теми же темпами, что потенциальные противники", – сказал Хайтен, его цитирует РИА Новости.

Американский военный заявил, что армия США впереди по большинству параметров, но это преимущество может не иметь значения, если противник "движется быстрее".

Ранее радио Sputnik сообщило, что США усилят военное присутствие в Азии для противодействия Китаю и РФ.

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Страны
Китай
Россия
США
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