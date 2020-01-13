«Россия и Китай - противники»: Пентагон о главных угрозах

Пентагон признал угрозу со стороны России и Китая

Замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что США должны следить за военным развитием России и Китая и не допускать их преимущества в каком-либо направлении. По его словам, Штаты «должны двигаться быстрее, чем потенциальные противники».

США должны следить за военным развитием России и Китая и не допускать их преимущества в каком-либо направлении, рассказал заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен.

«Мы должны смотреть на Китай и Россию, на скорость, с которой они движутся. Китай, в частности, движется невероятно быстро. Поэтому мы должны убедиться, что мы движемся так же быстро или быстрее, чем потенциальные противники, которых мы имеем в лице Китая и России», - подчеркнул генерал.

По его словам, вооруженные силы США в настоящее время лидируют в мире по большинству направлений.

«Но если вы участвуете в гонке и кто-то бежит быстрее, не имеет значения, насколько далеко вы впереди. В конце концов, этот кто-то вас настигнет и обгонит. Мы никогда не сможем этого допустить», - отметил военный.

Накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия находится на шестом месте в мире по тратам на вооружение и обладает высоким уровнем боеспособности. По словам чиновника, стране удается «держать паритет», несмотря на то что бюджет США и НАТО на развитие вооруженных сил в 12-14 раз больше, чем у России.

Борисов уточнил, что в 2020 году военные расходы Соединенных Штатов составят $750 млрд, бюджет Североатлантического альянса - более $1 трлн.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), военные расходы России в 2018 году составили $61,4 млрд, США - $649 млрд, Китая - $250 млрд, Саудовской Аравии - $7,6 млрд.

Замглавы российского кабмина также отметил, что РФ занимает второе место после Соединенных Штатов по экспорту вооружений, в процентном соотношении - 36% против 21%.

Чуть ранее журнал The National Interest сообщал, что российская морская пехота оказалась одной из наиболее боеспособных во всем мире. Согласно американскому рейтингу, морпехи из РФ уступили только американским коллегам.

Корпус морской пехоты США (USMC) - один из самых многочисленных родов войск в мире. По состоянию на 2017 год в рядах USMC служили 186 тыс. морских пехотинцев, еще порядка 38 тыс. морпехов находились в резерве. Подготовка морпехов - самая сложная и изнурительная во всех американских Вооруженных силах, отмечает издание.

Морпехи России, как и заокеанские коллеги, специализируются на сложных десантно-штурмовых операциях. В статье их называют «высококвалифицированными и эффективными бойцами». Отдельно составители рейтинга выделяют участие российских морпехов в сирийской кампании против террористов.

На третьем месте - Королевская морская пехота Великобритании. Хотя ее численность всего около 7 тыс. легковооруженных человек, бойцы этого рода войск специализируются на морских операциях, глубоких рейдах в тыл противника и операциях в экстремальных погодных условиях - за Полярным кругом.

Четвертое место заняла южнокорейская морская пехота ROKMC. В ее рядах служат 29 тыс. солдат и офицеров. Обучение морпехов Южной Кореи проводят инструкторы из США по американским стандартам.

Наконец, пятое место отдали морпехам из Китая - PLANMC. После реструктуризации численность китайской морской пехоты возросла троекратно - до 30 тыс. штыков. Однако реального боевого опыта у китайских морпехов нет.

В начале нынешнего месяца иранский командующий ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что Соединенные Штаты не хотели проведения совместных военных учений России, Ирана и Китая и пытались сорвать их.

По его словам, американская сторона провела экстренное заседание, на котором придумывала способы сорвать учения трех стран. Но три союзника в лице российской, китайской и иранской стороны смогли остановить американский план при помощи отвлекающих маневров.

Учения прошли с 27 по 30 декабря 2019 года. В последний день мероприятий военно-морские силы трех стран применили тактику борьбы с пиратством и тушения пожаров судов в международных водах к югу от Ирана. Контр-адмирал рассказал, что новые учения Россия, Китая и Ирана запланированы также и на 2020 год.

В конце прошлого месяца Пентагон сообщил, что китайские военные провели летные испытания новой ракеты морского базирования, способной поразить цели на территории Соединенных Штатов, передает The Washington Times.

Новая китайская баллистическая ракета JL-3 была выпущена с подводной лодки класса Jin в Бохайском заливе в северо-западной части Желтого моря у берегов Китая. За ракетными пусками следили американские разведывательные спутники и военные суда.

Тогда же стало известно, что Китай создает свой собственный атомный авианосец с использованием российских технических новшеств и ноу-хау в сфере ядерного оружия, об этом сообщало американское аналитическое издание The National Interest.

Рафаэль Фахрутдинов