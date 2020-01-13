Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км

Источник изображения: e-maksimov.livejournal.com

Министерство обороны Казахстана подтвердило информацию о том, что 9 января российские военнослужащие испытательного центра Минобороны РФ провели ракетные испытания на одном из полигонов в северной части республики. Речь идёт об эксплуатации полигона на основании межгосударственного соглашения от 1995 года.

По последним сведениям, испытывалась модернизированная версия ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». При этом испытания завершились нештатно.

Из сообщения пресс-службы Минобороны Республики Казахстан:

Произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было. В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет. Ситуация опасности для населения не представляет. Район падения оцеплен сотрудниками полиции. Выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате (администрации – прим. «ВО») Актюбинской области.

Байганинский район Актюбинской области, до которого долетела ракета, располагается за пределами 500-км зоны, которая изначально была определена как предельная. В сети появились снимки с места падения испытуемой ракеты, а также данные о том, какое расстояние в итоге ею было преодолено. Если верить опубликованным данным, то ракета ОТРК «Искандер-М» преодолела расстояние примерно в 627 км. Это больше заявленных ТТХ.

Скрин от e-maksimov.livejournal.com:

Источник изображения: e-maksimov.livejournal.com

Фото с места падения:

Источник изображения: e-maksimov.livejournal.com

Источник изображения: e-maksimov.livejournal.com

Ранее в США обвинили Россию в "нарушении ДРСМД" применительно к разработке ракеты 9М729. В США заявили, что дальность ракеты превышает 500 км. В России те обвинения отвергли, заявив, что дальность 9М729 не более 480 км. В итоге Штаты вышли из договора в прошлом году, проведя за последние месяцы несколько испытаний ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.