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Военное обозрение

Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км

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Источник изображения: e-maksimov.livejournal.com

Министерство обороны Казахстана подтвердило информацию о том, что 9 января российские военнослужащие испытательного центра Минобороны РФ провели ракетные испытания на одном из полигонов в северной части республики. Речь идёт об эксплуатации полигона на основании межгосударственного соглашения от 1995 года.

По последним сведениям, испытывалась модернизированная версия ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». При этом испытания завершились нештатно.

Из сообщения пресс-службы Минобороны Республики Казахстан:

Произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было. В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет. Ситуация опасности для населения не представляет. Район падения оцеплен сотрудниками полиции. Выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате (администрации – прим. «ВО») Актюбинской области.

Байганинский район Актюбинской области, до которого долетела ракета, располагается за пределами 500-км зоны, которая изначально была определена как предельная. В сети появились снимки с места падения испытуемой ракеты, а также данные о том, какое расстояние в итоге ею было преодолено. Если верить опубликованным данным, то ракета ОТРК «Искандер-М» преодолела расстояние примерно в 627 км. Это больше заявленных ТТХ.

Скрин от e-maksimov.livejournal.com:

Источник изображения: e-maksimov.livejournal.com

Фото с места падения:

Источник изображения: e-maksimov.livejournal.com

Источник изображения: e-maksimov.livejournal.com

Ранее в США обвинили Россию в "нарушении ДРСМД" применительно к разработке ракеты 9М729. В США заявили, что дальность ракеты превышает 500 км. В России те обвинения отвергли, заявив, что дальность 9М729 не более 480 км. В итоге Штаты вышли из договора в прошлом году, проведя за последние месяцы несколько испытаний ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
РСМД
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10 комментариев
№1
13.01.2020 13:10
Такое чувство наши что то мудрят с ракетным топливом,тут и там растет скорость,дальность.
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№2
13.01.2020 13:13
Зачем что то мудрить...? Ракету просто не пускали прежде на принципиально максимальную дальность, она на неё и не летала.
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№3
13.01.2020 13:19
Цитата, forumow сообщ. №2
Зачем что то мудрииь...? Ракету просто не пускали прежде на принципиально максимальную дальность, она на неё и не летала.
Это значить ошибка в расчетах аж на 147км?!??В процентом соотношении это аж на 30%Это возможно если только пускали пустую болванку,а не 500кг.
Но почему то есть уверенность что еще на этапе испытаний проверяется все это,причем поди в обязательном порядке.И тут вопрос что изменилось что нужно опять это повторять?!
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№4
13.01.2020 13:26
Цитата, неравнодушный сообщ. №3
Это значить ошибка в расчетах аж на 147км?!?
Никакой ошибки. Говорю же.., просто не пускали ракету дальше 500 км, т.к. это было запрещено ДРСМД. Теоретически, она могла лететь и дальше. Раз не испытывалсь на запрещенную дальность - значит формально всё в порядке, т.к. без практических стрельб доказать какие то нарушения весьма проблематично.
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№5
13.01.2020 13:27
Цитата, forumow сообщ. №4
Никакой ошибки. Говорю же.., просто не пускали ракету дальше 500 км, т.к. это было запрещено ДРСМД. Теоретически, она могла лететь и дальше. Раз не испытывалсь на запрещенную дальность - значит формально всё в порядке, т.к. без практических стрельб доказать какие то нарушения весьма прообематично.
Это похоже на детский сад)))
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№6
13.01.2020 13:29
Цитата, неравнодушный сообщ. №5
Это похоже на детский сад)))

Это похоже на обход ограничений договора. Испытаний нет - не к чему прицепится. Излишки энергии тратим на квазибаллистические танцы. Если не тратим - то летим существенно дальше.

Особенно с СБЧ, там масса БЧ сильно падает.
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№7
13.01.2020 13:34
Цитата, mikhalich сообщ. №6
Излишки энергии тратим на квазибаллистические танцы.
А без танцев, возможность прорыва современной ПРО резко снижается. Т.е. ценность этой стрельбы сверх официальной дальности - весьма относительная.
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№8
13.01.2020 13:38
Цитата, forumow сообщ. №7
А без танцев, возможность прорыва современной ПРО резко снижается

А она есть очень немного где.
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№9
13.01.2020 13:48
А где её нет, нет и небходимости тратить такой дорогой боеприпас. В составе СВ, 13 бригад "Искандеров" по 12 СПУ в каждой, не считая машин обеспечения. Это очень немного. По моему разумению, под применение ТЯО только и хватает. В большой войне. С самолёта бомбой кинуть, или даже УР "воздух-земля" - куда дешевле.
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№10
13.01.2020 14:17
Цитата, forumow сообщ. №9
По моему разумению, под применение ТЯО только и хватает

Для региональной войнушки с ограниченными последствиями - тоже вполне.

Цитата, q
А где её нет, нет и небходимости тратить такой дорогой боеприпас.

Так это практически бесплатная возможность. Есть ПРО - работайте как обычный Искандер (кстати,  легкой БЧ на кваз.бал.  он дальше 480км должен улететь, я думаю), нет ПРО - ну можно поиграться длинной рукой.

Если все это в одних и тех же габаритах - надо брать.
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