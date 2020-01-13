США вышлют из страны не менее 12 саудовских военнослужащих в связи с событиями в Пенсаколе

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В США провели расследование, связанное с событиями 6 декабря 2019 года на военной базе Пенсакола в штате Флорида. Подтверждена информация о том, что стрельбу на военном объекте устроил военнослужащий из Саудовской Аравии, который подходил подготовку и обучение в США. В январе 2020 года у Ахмада аш-Шамрани, а именно такое имя было у «стрелка», истекал срок обучения, и он должен был отбыть в Эр-Рияд.

По результатам расследования выяснилось, что Минюст США готовится признать события на авиабазе во Флориде террористическим актом.

Тогда подданный Саудовской Аравии убил троих и ранил семерых военнослужащих и представителей гражданского технического персонала базы.

Американскому следствию, как сообщается, удалось выяснить опосредованную причастность других саудовских военнослужащих к атаке. В частности, речь идёт о «группе сочувствующих», которые, по данным ФБР, выражали поддержку Аш-Шамрани, который решил использовать приобретённый в одном из местных магазинов пистолет Glock 45 для осуществления задуманного.

Американское министерство юстиции по результатам расследования намерено выслать не менее 12 младших офицеров ВВС Саудовской Аравии, которые проходили обучение на военной базе Пенсакола в Соединённых Штатах Америки. По последним данным, никого из них в статус обвиняемых следствие решило не переводить. В СМИ США отмечается, что высылка саудовских стажёров может быть завершена в течение ближайших недель.

Важно отметить, что в общей сложности в США проходят обучение и стажировку более 800 саудовских курсантов и офицеров, не считая нескольких тысяч саудовских студентов гражданских вузов.