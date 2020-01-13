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Военное обозрение

В прессе ФРГ отметили, что ракетные атаки пассажирских самолётов в XXI веке так или иначе связаны с Украиной

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Источник изображения: Facebook/UIA (МАУ)

В крупном немецком журнале Die Welt вышел материал Торстена Крауэля, посвящённый событиям с самолётом Международных украинских авиалиний (МАУ). Германский обозреватель пишет о том, что иранское заявление о принятии оператором ЗРК пассажирского самолёта за крылатую ракету в большей степени выглядит «сценарием для фильма с Арнольдом Шварценеггером».

Журналист из ФРГ Крауэль пишет, что признание Ирана стало ошеломляющим для всей мировой общественности. Из статьи:

Впервые государство на своей собственной территории, в своём собственном воздушном пространстве, в области действия собственного управления безопасностью полётов уничтожило гражданский самолёт, который придерживался карты маршрутов авиадиспетчеров и совершал набор высоты. При этом «Боинг» МАУ тогда не был единственным самолётом: в ночь ракетной атаки Ирана на американские базы в Ираке с аэродрома Тегерана взлетело множество самолетов.

Почему именно этот самолёт был атакован, и какую квалификацию вообще должен иметь расчёт ЗРК, если он не в состоянии отличить только что взлетевший пассажирский авиалайнер от крылатой ракеты? Отмечается, что заявления о действии ЗРК в автоматическом режиме в такой ситуации не могут быть оправданием.

Немецкий обозреватель отмечает, что по какому-то странному стечению обстоятельств, ракетные атаки пассажирских самолётов в XXI веке так или иначе связаны с Украиной.

Из материала:

Ракета (в Тегеране) поразила украинский самолёт – самолёт страны, которая сама в 2001 году уничтожила пассажирский авиалайнер, летевший из Израиля в Россию. Тогда самолёт был сбит на Чёрным морем. На Украине заявили, что во время учений зенитная ракета якобы вышла из-под контроля. И это та же страна, над территорией которой был сбит малайзийский «Боинг» в июле 2014 года – на данный момент подозревается, что он был сбит российской ракетой.

Автор отмечает, что попытка доминирования Корпуса стражей исламской революции в регионе, использование прокси-сил, играет дурную роль для Ирана.

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