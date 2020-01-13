Если в Ливии и находятся российские граждане, они не представляют интересы государства - Путин

Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии.

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что если в Ливии находятся российские граждане, они не представляют интересы государства и не получают денег от властей страны.

"Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал Путин на пресс-конференции в субботу, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в Ливии находятся более 2 тысяч наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

Со своей стороны Меркель заявила, что рассчитывает на то, что усилия России и Турции по установлению прекращения огня в Ливии "увенчаются успехом".

"И мы уже в скором времени будем приглашать участников на конференцию (по Ливии - ИФ) в Берлине", - отметила она.

Меркель подчеркнула, что "ливийским сторонам должна быть предоставлена возможность иметь суверенную страну".

"Мы не собираемся вмешиваться в ее суверенитет. И стороны конфликта в Ливии - господин Саррадж и господин Хафтар, они тоже будут вовлечены в решение вопросов", - заявила Меркель.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии.

"Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

Признанное ООН правительство национального согласия Ливии приветствовало российско-турецкую инициативу.