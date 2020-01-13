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Военно-промышленный курьер

Катастрофа украинского «Боинга» – удар обстоятельств

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Источник изображения: vpk-news.ru

Объясняя причины трагедии, Иран может последовать примеру США

Как иранская ПВО могла сбить гражданское воздушное судно, перепутав его с военным самолетом? Этот вопрос задает большинство комментаторов, в основном – западных и украинских, говорящих или пишущих о гибели близ Тегерана пассажирского лайнера компании МАУ. Но трагедия такого рода происходит, увы, не впервые.

Ирану стоит последовать американскому примеру 30-летней давности. После того, как ракетный крейсер Vincennes ВМС США сбил 3 июля 1988 года над Персидским заливом иранский аэробус A300 с 290 людьми на борту, из Вашингтона сообщили, что основной причиной «инцидента» стало психологическое состояние команды корабля, действовавшей в боевой обстановке под большим давлением, а также схожесть полетного профиля лайнера с предполагаемым профилем атаки истребителя Ф-14 «Томкэт» ВВС Исламской Республики (кстати, американского производства; данные машины поставлялись Ирану в период правления там шаха Мохаммеда Реза Пехлеви).

В Вашингтоне признали трагедию «военным инцидентом» и посчитали, что моряки действовали «в соответствии с текущими обстоятельствами». Позже командир крейсера Уильям К. Роджерс-третий был награждён орденом «Легион почёта» за успешную службу в период с 1987 по 1989 годы.

Что произошло в дальнейшем? Выразив сожаление относительно гибели людей и назвав катастрофу иранского самолета ужасной человеческой трагедией, американское правительство тем не менее официально не признало вину и не принесло извинений за случившееся.

“В Вашингтоне признали трагедию военным инцидентом и что моряки действовали «в соответствии с текущими обстоятельствами» ”

Однако в феврале 1996 года США и Иран подписали мировое соглашение, после чего дело, разбиравшееся в Международном суде ООН, было прекращено. По условиям соглашения Соединенные Штаты обязались выплатить компенсацию в размере 131,8 миллиона долларов (включая 61,8 миллиона долларов наследникам 248 погибших, из расчёта 300 000 долларов за каждую трудоспособную жертву и 150 000 за каждого иждивенца), а Тегеран отказывался от дальнейших претензий к Вашингтону в связи с катастрофой. 

Украинским пользователям соцсетей, вопящим об иранских «обезьянах с гранатой», можно напомнить еще кое-что.

27 июня 1980 года самолет DC-9 (рейс IH870) вылетел из Болоньи в 20:08 и взял курс на Палермо. На борту находились 4 члена экипажа и 77 пассажиров (из них 13 детей). Через 51 минуту после взлета, авиалайнер внезапно упал в Тирренское море в 25 километрах от Устики. Погибли все находившиеся на борту. Только спустя 28 лет, в 2008 году, бывший президент и председатель Совета министров Италии Франческо Маурицио Коссига заявил, что DC-9 был сбит ракетой, запущенной с французского истребителя, который вместе с такими же итальянскими машинами вел бой с ливийскими МиГ-23, сопровождавшими самолет Муамара Каддафи. В 2013 году, на судебном слушании, посвящённом финансовой ответственности за катастрофу, Верховный суд Итальянской Республики вынес распоряжение, чтобы государство выплатило семьям погибших 100 миллионов долларов. 

4 октября 2001 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив–Новосибирск, но через 1 час 45 минут после взлёта рухнул в Черное море. Все находившиеся на борту 78 человек (66 пассажиров, 12 членов экипажа) погибли. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитно-ракетной бригадой ПВО Украины в ходе проводившихся на Крымском полуострове военных учений.

Украина в 2003 году подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины. В соответствии с этими соглашениями Киев выплатил по 200 тысяч долларов за каждого погибшего: 7,8 миллиона – РФ, 7,5 миллиона – еврейскому государству.

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",

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