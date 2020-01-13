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Facebook и Instagram «зачищают» из соцсетей имя убитого США генерала Сулеймани

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Источник изображения: vpk-news.ru

Записи в поддержку покойного иранского генерала Касема Сулеймани удаляются из социальных сетей Facebook и Instagram в соответствии с законодательством США, рассказал представитель компании Facebook изданию CNN Business.

Ранее СМИ сообщили о массовом удалении записей в поддержку убитого иранского генерала из социальных сетей Facebook и Instagram. В частности, об удалении записи с фотографией Сулеймани рассказал иранский футболист Алиреза Джаханбахш, имеющий подтвержденный аккаунт в Instagram.

Представители компании Facebook, владеющей обеими социальными сетями, подтвердили массовое удаление подобных записей.

«Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе теми, которые связаны с решениями правительства США об организации Корпус стражей Исламской революции и его руководства», - прокомментировали в Facebook.

В компании объяснили, что Facebook удаляет записи лиц, включенных в санкционный список, а также записи, одобряющей действия таких лиц.

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб 3 января в результате ракетной атаки США. В ответ на эти действия иранские военные нанесли удар по американским базам на территории Ирака.

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Страны
Ирак
Иран
США
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